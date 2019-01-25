Как не стать жертвой мошенников и уберечь материнский капитал

За последнее десятилетие при помощи материнского капитала многие граждане России приобрели собственное жилье. Практически все люди, получившие материнский капитал воспользовались им для приобретения недвижимости. Если у вас в планах имеется приобретение жилплощади с использованием материнского капитала — эта статья для вас, так как в подобного рода сделках существует риск быть обманутым. И случаев мошенничества происходит все больше.
Пугающая неизвестность — причина сомнений
Ситуация, сложившаяся в нашем государстве на текущий момент стала хорошей почвой для мошеннических действий. Нестабильное положение экономики в стране очень пугает население. Граждане инвестируют свои деньги только во что-то надежное и стабильное. Все возможные варианты использования материнского капитала представляют собой вполне рабочие схемы, однако существует страх, который не позволяет воспользоваться ими. А вот с недвижимостью все предельно понятно — в отличие от пенсии или образования. Среднестатистические рассуждения граждан нашей страны.
Однако материнского капитала чаше всего не хватает на приобретение недвижимости. Большое количество держателей сертификатов с нетерпением ожидают "звездного" часа. Как раз в этот момент мошенники и подстерегают вас. Чаще всего лжеэкперты не посягают на средний класс населения: больший интерес для них составляют граждане, которые не в состоянии оформить ипотеку на данный момент и ожидают более подходящего времени.
Варианты мошенничества
Эксперты отмечают, что самым популярным на сегодняшний день вариантом использования маткапитала является его "обналичивание". "Черные риэлтеры" понимают, что семья еще длительное время не в состоянии воспользоваться сертификатом — и предлагают получение наличности. За свои услуги они просят от 25 до 75% от суммы. И здесь человек начинает думать: наличка на руках лучше, чем сертификат, который нельзя использовать по своему усмотрению.
Варианты обмана:
Разница достается держателю сертификата, а остальную сумму денег получают мошенники. Владелец сертификата становится соучастником преступления. И даже если до сведения человека не довели факт мошеннической схемы, это еще нужно доказать.
Осторожность не повредит! Советы экспертов
Для того, чтобы не попасть в "лапы" мошенников, придерживайтесь следующих рекомендаций:
Процедура покупки недвижимости с использованием сертификата давно сформировалась. В случае приобретения квартиры на первичном рынке недвижимости, необходимо будет предоставить банку договор долевого участия (ДДУ), а также нотариально заверенное обязательство о том, что в будущем дети станут совладельцами.
Не стоит нарушать закон и поддаваться на убеждения риэлтjров, которые предлагают вывод денежных средств. Если возникают трудности, вы всегда можете прибегнуть к помощи специалистов Пенсионного Фонда или надежных экспертов по недвижимости. Каждый гражданин должен самостоятельно побеспокоиться о сбережениях своей семьи!
Фото: dom-i-zakon.ru
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