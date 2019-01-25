Сосульки и наледь: кто виноват и что делать?

Зима, как обычно, всегда наступает неожиданно - по крайней мере, такое ощущение складывается из ежегодной беспомощности коммунальных служб, не способных вовремя расчищать дворы от снега и избавлять крыши от опасных для жизни жильца сосулек. Так что же делать с этим ледяным наваждением?

Зона ответственности

Сосульки и наледь на крыше - это всегда дело управляющей компании. Ее сотрудники должны постоянно наблюдать за вверенными им жилыми домами, оперативно реагируя на любые изменения.

Согласно закону, если на крыше дома появились сосульки, представители коммунальных служб обязаны установить ленточное ограждение в течение часа после случившегося, а по истечение 24 часов сосульки должны быть сбиты, наледь и снег с крыши сброшены и убраны. Делается ли так на самом деле? Весьма редко.

Собственникам квартир, особенно это касается жильцов верхних этажей, следует знать, что ответственность за состояние крыши всегда лежит на управляющей компании. Чаще всего сосульки образуются не из-за самой погоды, а из-за нарушений правил эксплуатации крыши, проблем с теплопередачей.

Каждую зиму в городах фиксируют не менее нескольких сотен заявлений по сосулькам, которые могут быть опасны для жизни, а порой становятся причиной серьезных увечий и даже смерти. В случае, если коммунальщики отказываются убирать сосульки с крыши, можно напомнить о штрафах: должностные лица платят 3-10 тыс. рублей за каждое нарушение, а юридическому лицу придется отдать по 10-50 тыс. рублей за каждую такую проблему в случае ее выявления администрацией.

Крыша против балкона

Если с сосульками на крышах все более или менее ясно, да и многие управляющие компании не отрицают своей ответственности за них, но не спешат их убирать регулярно, то как быть с сосульками, образующимися на балконах?

Жильцы открытых балконов чаще всего сами стараются следить за тем, чтобы сосульки на них не вырастали до угрожающих размеров. Но если такой возможности нет, то переживать об этом не стоит. Дело в том, что наледь и сосульки на открытых частях фасадов, окнах и балконах также являются зоной управляющей компании.

Проблема в том, что большинство граждан об этом не знает, чем активно пользуются коммунальщики. Они не только не убирают такие сосульки, но в случае чрезвычайных ситуаций, которые привели к травме человека, винят в этом жильцов.

Эксперты напоминают, что вина лежит только на управляющей компании! И доказать это можно без суда, которым часто грозят неосведомленным жильцам.

Важный момент

Однако есть и одно исключение - если владельцы квартиры с балконом сделали незаконное остекление, то коммунальные службы могут обвинить в случившемся их, так как с этой надстройки они сбивать снег и лед не обязаны.

Хотя жильцы по-прежнему могут добиться от коммунальщиков уборки сосулек, впоследствии они могут получить от них счет за выполнение данных работ. Чтобы этого не случилось, рекомендуется проводить любые перепланировки в квартире, включая и дополнительное остекление балконов и лоджий, только после законного согласования.

Фото: foto.cheb.ru

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