Смена статуса участка: из СНТ в ИЖС без проблем

В советское время и в «лихие» 90-е многие оказались обладателями дачного участка, куда успешно выезжали многие годы. Сегодня многие могу себе позволить роскошь жить за городом - наличие удобных автомобильных развязок и автомобиля сделало пригороды доступнее, чем иные городские районы. Но вот построить себе полноценный дом на участке в садоводстве могут не все, а виной тому - незнание разницы в предназначении разных территорий.

В чем разница?

СНТ - это один из видов дачных участков, наряду с ДНП предназначенный в основном для создания огорода, но никак не для постоянного проживания, там может не быть коммуникаций, электричества и нужной инфраструктуры. ИЖС, в свою очередь, - это участок на землях поселений и городов, где по закону можно строить частные дома.

Между такой землей ест разница - первая обычно стоит дешевле, но имеет бонусом массу ограничений и правил, а вторая позволяет строить дом, полностью распоряжаться ею, как имуществом, быть ее полноценным хозяином. Поэтому многие предпочитают купить участок СНТ, рассчитывая позже перевести его в ИЖС. Но без знания важных моментов эта затея может провалиться.

Процедура смены статуса

При наличии желания перевести садовый участок под строительство следует сразу обратиться в администрацию с запросом. Дело в том, что в ряде случаев такой процесс невозможен, а никакие уговоры не помогут. Следует проверить:

не противоречит ли переход в ИЖС планам местного территориального землеутроения;

положительная оценка экологов;

власти не запретили эту процедуру на федеральном уровне.

Если все пункты соблюдены, то, согласно Федеральному закону №172, можно начинать сбор документов и готовиться к процедуре перевода своего участка в новый статус.

Обязательными считаются:

паспорт заявителя;

заявление о переводе участка в иной статус;

право собственности (выписка из ЕГРН);

доверенность и согласие собственников участка.

Можно приложить и другие дополнительные документы, после чего передать их на рассмотрение в местную администрацию, которая и сообщит о своем решении. В случае положительного исхода дела следует дождаться смены статуса, после чего можно приступать к строительству.

Важные моменты

В России в абсолютном большинстве случаев владельцы СНТ являются также членами садового товарищества. Изменение статуса участка подразумевает и выход из данного объединения. Поэтому после разрешения на перевод земли под ИЖС необходимо официально оформить выход владельца/владельцев из организации.

Важно помнить, что другие члены садового товарищества по закону не имеют права удерживать владельца участка или запрещать ему менять статус своей земли. Для выхода из состава СНТ достаточно только намерений самого хозяина земли, а заявление оформляется в свободной форме. А вот если участок предоставлялся под бессрочное пользование, то сначала потребуется оформить на него право собственности, а уж потом начинать процедуру выхода из товарищества.

Сроки рассмотрения заявления о смене статуса дачного участка в местных органах власти бывают разными, но не должны превышать 60 дней с момента подачи документов. Отказ в этом случае не является окончательным - количество обращений не ограничено, можно обжаловать решение в суде.

Цена вопроса

По закону переоформление статуса земельного участка является бесплатным. Но отсутствие пошлины не означает полного отказа от финансовых трат. Придется оплатить:

работу юристов;

оформление документации;

составление доверенностей.

Фото: 2realtor.ru

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