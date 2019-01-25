Ветхое жилье и процедура расселения

Довольно часто можно услышать о расселении владельцев квартир из аварийного и ветхого жилья, но что именно представляет собой такая недвижимость, сказать могут немногие. Чтобы понять, существуют ли обстоятельства для получения новой квартиры, нужно рассмотреть, является ли жилье действительно подпадающим под правила расселения.
Относительные понятия
Много говорят о ветхом и аварийном жилье, но официально определение ветхости ни в одном из законодательных актов не прописано. На практике власти считают таковым дома, где 70% конструкций каменного дома или 65% деревянного полностью износились. При этом угрозы обрушения не существует - иначе такое жилье считается уже «аварийным».
Решить, является ли жилье ветхим или аварийным, может только межведомственная комиссия, но жильцы дома могут инициировать саму проверку.
Признание на бумаге
Чтобы претендовать на расселение, дом должен быть непригоден для жизни:
Многие дома могут быть малопригодными для жизни и в других случаях, но по закону целый ряд серьезных обстоятельств не является обоснованием для признания аварийности:
Процедура расселения
Если в соответствии с одним или несколькими вышеперечисленными факторами жилье признали аварийным или ветхим, начинается подготовка к переселению. Она может быть долгой, ведь процедура тесно связана с множеством бюрократических деталей.
Подать документы можно как лично, так и в электронной форме или по почте. Заявление проверяется комиссией, которая может потребовать дополнительных документов, дается оценка компетентности проверок. Все это решается в течение 30-ти календарных дней, после чего выносится решение или требование о дополнительном обследовании помещений.
Итоги проверки могут быть разными - от признания жилья ветхим и опасным для проживания и требований к сносу здания до отказа считать проверку компетентной. Число проверок не ограничено.
В случае положительного решения необходимо изучить распоряжение - там прописаны сроки, процесс и все условия расселения.
Возможности при расселении
Тут существует много вариантов:
Фото: altai.aif.ru
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