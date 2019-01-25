Ветхое жилье и процедура расселения

Довольно часто можно услышать о расселении владельцев квартир из аварийного и ветхого жилья, но что именно представляет собой такая недвижимость, сказать могут немногие. Чтобы понять, существуют ли обстоятельства для получения новой квартиры, нужно рассмотреть, является ли жилье действительно подпадающим под правила расселения.

Относительные понятия

Много говорят о ветхом и аварийном жилье, но официально определение ветхости ни в одном из законодательных актов не прописано. На практике власти считают таковым дома, где 70% конструкций каменного дома или 65% деревянного полностью износились. При этом угрозы обрушения не существует - иначе такое жилье считается уже «аварийным».

Решить, является ли жилье ветхим или аварийным, может только межведомственная комиссия, но жильцы дома могут инициировать саму проверку.

Признание на бумаге

Чтобы претендовать на расселение, дом должен быть непригоден для жизни:

дом подлежит сносу;

слишком близко находится линия электропередачи;

территория дома не соответствует нормам санитарно- эпидемиологической безопасности;

превышение нормы по шуму из-за ближайшей автомагистрали;

над квартирой промывают мусоропровод;

большая вероятность разрушения в техногенной катастрофе;

опасное изменение микроклимата или окружающей среды;

нецелесообразность восстановления после взрыва или природной катастрофы;

опасный для жизни уровень износа конструкций;

невозможность предотвратить оползни и природные катаклизмы вблизи дома.

Многие дома могут быть малопригодными для жизни и в других случаях, но по закону целый ряд серьезных обстоятельств не является обоснованием для признания аварийности:

нет канализации, горячей воды в одно- и двухэтажном доме;

дата постройки дома - ранее принятия правил по жилищным нормам;

нет лифта и мусоропровода в домах от 5-ти этажей;

невозможность проведения реконструкции и капитального ремонта.

Процедура расселения

Если в соответствии с одним или несколькими вышеперечисленными факторами жилье признали аварийным или ветхим, начинается подготовка к переселению. Она может быть долгой, ведь процедура тесно связана с множеством бюрократических деталей.

необходимые документы:

право собственности;

заключение специалистов о состоянии жилья;

данные о состоянии несущих конструкций;

дополнительные документы.

Подать документы можно как лично, так и в электронной форме или по почте. Заявление проверяется комиссией, которая может потребовать дополнительных документов, дается оценка компетентности проверок. Все это решается в течение 30-ти календарных дней, после чего выносится решение или требование о дополнительном обследовании помещений.

Итоги проверки могут быть разными - от признания жилья ветхим и опасным для проживания и требований к сносу здания до отказа считать проверку компетентной. Число проверок не ограничено.

В случае положительного решения необходимо изучить распоряжение - там прописаны сроки, процесс и все условия расселения.

Возможности при расселении

Тут существует много вариантов:

при отказе выезжать расселение может быть принудительным;

новая квартира не может быть меньше по площади, чем старая;

нельзя требовать улучшения жилищных условий;

можно получить ту же площадь, но меньше комнат;

вместо нового жилья можно получить выкупную цену за квартиру, куда входят также все расходы на переезд и оформление документов;

стоимость жилья можно оспорить в суде.

Фото: altai.aif.ru

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