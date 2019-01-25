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Автор Анастасия Шадская

Без приватизации: как унаследовать жилье по закону

Недвижимость

Наследование недвижимого имущества всегда было сложно задачей, если имеются хоть какие-то сомнения в праве получить квартиру в случае смерти ее владельца. Но это касается жилья, которое находится в собственности владельцев, тогда как в случае с неприватизированными квартирами все куда сложнее. 

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Кто может наследовать

Основным отличием неприватизированной квартиры от приватизированной является то, что ее хозяевами считаются не ее жильцы, а государство. Проживающие же в ней квартиранты являются своего рода арендаторами, пока квартира не будет оформлена на них по закону.

В случае, если человек, на кого оформлялись обязательства по содержанию квартиры, умирает, могут ли его наследники претендовать на квартиру? И да, и нет. Если они проживали в данной квартире, то после смерти основного жильца, получившего в свое время от властей квартиру, они могут оставаться жить в ней, оформив новый договор с государством.

Другим способом является приватизация квартиры - тогда она перейдет по наследству на законных основаниях. Но тут есть подвох - подать документы на приватизацию может только сам наниматель данного помещения, а не кто-либо из его родственников. В случае болезни и предполагаемой скорой смерти такого лица рекомендуется немедленно подать заявку на приватизацию.

Право имеем?

Если случилось так, что наниматель жилья умер, не дождавшись приватизации жилья, его официальные, признанные по завещанию или по закону наследники могут претендовать на право наследования. Как правило, речь идет о близких родственниках - супруге, детях, внуках.

Существует ряд необходимых условий:

  • наследодатель должен сам пожать заявление о приватизации еще до своей смерти;
  • наличие всех необходимых и правильно оформленных документов;
  • нельзя отзывать свое заявление.

Последний пункт относится к пожилым людям, страдающим деменцией - часто в процессе разбирательства оказывается, что заявление о приватизации было отозвано, но никто об этом не знал. В случае тяжелой болезни и психических проблем со стороны такого человека рекомендуется проверить все факты.

Право на включение в наследственное имущество такого жилья гарантировано постановлением Пленума ВС РФ от 24.08.1993 года №8, это основной документ, на который следует опираться в данном случае.

Смерть, как обстоятельство

В случае смерти основного нанимателя поданное ранее заявление о приватизации остается в силе, а в случае положительного решения властей жилье достается наследникам. Как быть, если совершить такую процедуру до смерти гражданина не удалось?

Все просто - действует все то же правило, по которому люди, проживавшие в данной квартире вместе с умершим на постоянной основе, имеют право стать новыми нанимателями. После этого можно начать процесс приватизации недвижимости от своего лица, что гарантировано законом № 1541-1 от 04.07.1991 года.

Исключения

Правила не могут существовать без случаев, когда закон не работает. В качестве исключений в случае наследования неприватизированной квартиры выступают требования к качеству жилья, когда их нельзя приватизировать:

  • жилье в общежитии любого рода;
  • недвижимость в закрытом/военном городе;
  • аварийное состояние;
  • жилье в служебных зданиях (школы, больницы и т.п.).

 

Фото: alljus.ru

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