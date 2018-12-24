Самые холодные города мира: как живут при минус 70 градусах

Есть города планеты, в которых люди живут и работают при аномально низких температурах. Среди городов-рекордсменов есть и два, которые находятся в России, сообщает РБК.

Климатические условия влияют на образ жизни, самочувствие, работу, привычки, традиции. На планете есть немало мест, где в разное время были зафиксированы аномальные с точки зрения обычного человека температуры воздуха и количество выпадающих осадков. Поэтому большинство из них не заселены или служат пунктами временного пребывания людей. Например, дрейфующие станции. Или полярные базы.

В суровом климате сложно жить, заниматься хозяйством и работать. Но тем не менее, некоторые регионы с рекордно низкими температурами обитаемы. Местные жители давно приспособились к таким условия. И даже находят в них свои плюсы. В частности, превращают статус самого холодного города в торговую марку или используют его как маркетинговый ход для туристов.

Хелл (Норвегия): минус 25 градусов

Название почтового городка Хелл дословно переводится как "ад". В сочетании с субарктическими температурами это стало одним из главных "приманок" для туристов. С декабря по март Хелл замерзает: температура опускается до -25 градусов. Холода здесь ощущаются сильнее, чем в российской столице. Высокая влажность воздуха и жгучий морской ветер делают этот город одним из самых суровых обитаемых мест на земле. Население норвежского городка составляет около полутора тысяч человек. Люди здесь живут в типичных скандинавских деревянных домах, ездят на велосипедах и занимаются садом в теплое время года.

Интернашенал-Фолс (США): минус 48 градусов

Штат Миннесота известен не только огромным количеством озер. Но и своим суровым климатом. Именно здесь располагается самый холодный населенный пункт континентальной Америки — город Интернашенал-Фолс. Его часто называют "холодильником нации". Город рекламируют как лучшее место для проведения различных испытаний в тяжелых погодных условиях. В январе 1909 года метеорологи зафиксировали температурный минимум. Тогда морозы достигли -48,3 градуса. А прошлой зимой перед новым годом температура в городе опустилась до -38,7 градуса.

Снедж (Канада): минус 63 градуса

Своим появлением канадская деревня Снедж обязана периоду "золотой лихорадки" на Аляске. Самую низкую температуру в долине реки Уайт дежурные метеорологи зафиксировали в феврале 1947 года. Она опустилась до минус 63 градусов.

Якутск (Россия): минус 65 градусов

Якутск — крупнейший город, расположенный в зоне вечной мерзлоты. Температурный минимум отмечался в Якутске еще в феврале 1891 года — минус 64 градусов. Сейчас в городе живут более 311 тыс. человек. Зимой светлое время суток здесь длится не более трех-четырех часов, а морозы иногда пересекают 60-градусную отметку. Например, в прошлом январе температура опустилась до -65.

В Якутске нельзя строить метро и подземные переходы, поскольку слой льда здесь измеряется десятками метров. Чтобы тепло от построек не подтапливало мерзлоту, дома строят на глубоко вбитых сваях.

Верхоянск (Россия): минус 68 градусов

Верхоянск находится в Республике Саха (Якутия). Этот небольшой городок официально считается полюсом холода Северного полушария. Город существует с 1638 года. Сегодня здесь насчитывается около 1,2 тыс. человек — жить в таких условиях готовы немногие. Зима в Верхоянске очень холодная и длительная. Школьников освобождают от занятий только тогда, когда столбик термометра опускается ниже минус 56 градусов. Минимальная температура, зарегистрированная в городе, — 67,8 градуса ниже нуля.

Строить жилье в Верхоянске крайне сложно. Все местные здания возводят из обычных бревен и отапливают печками на угле или дровах.

Фото: strana.ru

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