Купить квартиру и не стать обманутым: важные советы

Новая квартира, новый дом - это всегда радостное событие. Не зря в России принято отмечать новоселье, жильё у нас в стране всегда ассоциируется с уютом, теплом, домашним очагом, счастьем. К сожалению, в последнее время участились случаи мошенничества с жильём.

По всей стране огромное число людей стали жертвами недобросовестных застройщиков. Таких покупателей квартир называют обманутыми дольщиками, это очень опасная ситуация, выйти из которой зачастую удается только спустя десяток лет. Так или иначе, существуют способы, которые уберегут вас от ошибки при покупке жилья. Начнём с того, что люди могут купить квартиру, которая существует документально, на самом деле проект заморожен, неизвестно, будет ли вообще существовать здание. Для начала давайте разграничим понятия новостройки и новой квартиры. Новостройкой называют то, что строится, ещё не готово, а новой квартирой является помещение, у которого нет юридической истории.

Чаще всего проблемы подстерегают тех, кто приобретает жилье в новостройках. Начнём с того, что квартиры обычно начинают распродавать еще на этапе планирования, когда ещё создаётся фундамент. Люди уже вкладывают в будущий многоквартирный дом деньги, это называется долевым строительством. Получается, что застройщик использует денежные средства в процессе строительства, а будущий собственник уже уверен в том, что у него есть квартира в нужном ему районе, которую видел пока только на картинке. Когда дом уже построен, цены на квартиры поднимаются, чаще всего это 25% сверху. Именно поэтому многие люди становятся дольщиками, они получают хорошую скидку за то, что помогаю застройщику осуществить планы. Давайте посмотрим, на какие документы нужно обратить особое внимание, чтобы не стать жертвой недобросовестного застройщика.

Начнём с того, что у любого застройщика должен быть инвестиционный контракт. Этот документ является основным, на нём всё держится, именно он распределяет площадь многоквартирного дома между застройщиком и городской администрации. Что касается этапов вашей сделки с застройщиком, они отслеживаются по документам права собственности. У вас должны быть документы, которые подтверждают факт внесения суммы. Что касается заключения договора, их может быть два: в каких-то случаях заключают договор, который предусматривает за невыполнение застройщиком своих обязательств штраф. Такие условия договора описаны в законе номер 214, этот договор ещё называют долевым.

Во многих случаях застройщик отказывается заключать такой договор, вместо него заключается другой, который не особо надежен. Для того, чтобы не стать жертвой застройщика, нужно привлечь к подписанию договора юриста, который проверит всё перед тем, как вы поставите свою подпись. Если юриста рядом нет, обратите внимание на то, что в договоре обязательно должны быть указаны адрес и стоимость квартиры, там должны быть прописаны все характеристики жилья, должен быть указан срок, в который застройщик обязуется уложиться. Также в договоре должно быть прописано, при каких обстоятельствах вы можете вернуть свои деньги. Если отсутствует хотя бы что-то из списка, не стоит заключать договор с таким недобросовестным застройщиком.

Важно посмотреть на завершенные объекты, которые построил ваш застройщик. Если все его проекты еще в работе, стоит задуматься над тем, что вероятность обмана здесь выше, чем у проверенных временем компаний. К тому же, вы можете пообщаться с жильцами готовых домов и узнать минусы застройщика, слабые места построек, может быть собственники жалеют о своем выборе.

Фото: delovesty.ru

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