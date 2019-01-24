Долг по наследству - как избежать?

Взять кредит в наши дни стало очень просто - в ряде случаев для этого не требуется ни свидетелей, ни поручителей. Однако в случае смерти своего клиента кредиторы не хотят терпеть убытки и терять свои деньги - они требуют погашения долга у наследников. Имеют ли они на это право? Как не потерять свое имущество, выплачивая чужие кредиты?

Законные обстоятельства

В Российской Федерации действует правило, согласно которому даже самые близкие родственники - супруги, дети или внуки - не несут ответственности за кредиты скончавшихся родных. Одна кровь не является основанием для перехода кредитных обязательств.

Казалось бы, все просто. Но существует ряд исключений, в случае которых кредит все же могут заставить выплачивать.

вступление в наследство

общее имущество

поручительство

Наследники негодуют

Если дети должников приняли от них наследство, то по закону они обязаны взять на себя и уплату кредитов любого рода. Дело в том, что имущественное право тесно связано с долговыми обязательствами, но далеко не все об этом знают. Перед получением наследства и оформлением всех бумаг эксперты рекомендуют провести тщательную проверку кредитной истории наследодателя.

В случае, если наследство стоит меньше приплюсованных к нему долгов, разумнее будет отказаться от наследования. В противном же случае придется платить по счетам - это бремя в равных долях делится на всех наследников, причем с них не смогут потребовать больше, чем стоит их доля. Также закон запрещает начисление пеней и процентов по долгу после смерти человека, и любое увеличение суммы долга будет незаконным.

Банки часто пользуются неведением наследников о законе, поэтому до последнего не сообщают о наличии кредита на имя их близкого. Таким образом, сумма растет, и взыскать они смогут больше. Однако такая практика в РФ незаконна, как и начисление штрафных санкций уже после смерти своего клиента.

В случае отказа от наследства стоит помнить два важных момента:

1. Оно должно быть оформлено нотариально;

2. Его нельзя отменить.

Все, что нажито непосильным трудом

В случае наличия у детей и родителей совместной собственности - квартиры или иного имущества - отказаться от наследства и причитающихся вместе с ним кредитных обязательств не удастся. Обычно в таком случае кредиторы обращаются за оценкой доли своего клиента, чтобы потом через суд требовать с его детей уплатить эту сумму наличными, не забирая себе его квартиру, машину и т.д.

Не всегда с такими условиями соглашаются наследники - тогда дело продолжится в суде. Обычно именно в таком порядке решаются спорные вопросы и достигается консенсус между наследниками и кредитной организацией.

Я отвечаю за все

В современном мире стоит с осторожностью соглашаться выступать официальным поручителем человека, который берет на себя кредит, иначе можно оказаться на месте должника. Но дети и родители часто выступают друг для друга такими доверенными лицами, в связи с чем им приходится сталкиваться с суровой реальностью.

Впрочем, есть и положительная сторона - если поручителю пришлось выплачивать кредит или долг своего родственника, они могут по суду добиться возвращения потраченных средства. Согласно статье 365 Гражданского кодекса РФ поручители могут по регрессионному иску взыскать полную сумму, которую им пришлось заплатить.

Таким образом, дети не ответе за долги родителей, но в вышеперечисленных случаях сталкиваются с тем, что погашать долг за них им все же приходится.

Фото: domell.ru

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