На своих условиях: продаем жилье выгодно

Если перед владельцем квартиры встал вопрос о ее продаже, причин может быть немало, а вот общим фактором всегда будет желание продать свою собственность как можно выгоднее. Именно поэтому стоит иметь в виду моменты, которые помогают сделать недвижимость привлекательнее для потенциальных покупателей.
Зимой и летом одним цветом
Если кто-то хочет купить квартиру, он сделает это в любое время года. Так считает большинство обывателей, однако риелторы с этим не согласны. Дело в том, что в сфере недвижимости есть ярко выраженная сезонность.
Кажется, что квартиры покупают круглый год, но на самом деле это происходит в теплое время года, а именно в конце августа. Статистика такова, что именно с окончанием летних отпусков и началом нового трудового года связано большинство сделок по недвижимости.
Меньше всего желающих приобретать жилье выпадает на январь - тут и зимняя депрессия, и длительные выходные, и новогодние праздники, и закрытые банки. Если требуется срочно продать жилье в это время, придется сбросить цену, а вот покупателям везет, ведь они получают незапланированную скидку.
Весна также не подходит для активного выставления свой собственности на продажу. Первые месяцы еще напоминают о зимнем спаде на покупательскую активность, а в мае большинство готовится к летнему отдыху, серьезные решения предпочитая откладывать на осень. Также многие родители приобретают квартиры студентам, переезжающим для учебы в новый город или начинающим самостоятельную жизнь.
Именно поэтому эксперты советуют продавать квартиру в сентябре, а объявления размещать в августе.
Подготовка
Покупатель на квартиру может найтись быстро, но он может и молниеносно исчезнуть, если не учесть ряд важных моментов. В первую очередь это касается приведения в порядок самого жилья и оформления всей нужной документации.
Внешняя сторона:
- косметический ремонт при необходимости;
- порядок в подъезде (покраска стен, смена лампочек);
- проверка сантехники и труб;
- информация о соседях.
Внутренняя сторона:
- сбор документов;
- выписка всех зарегистрированных в квартире жильцов;
- справка из органов опеки о наличии/отсутствии несовершеннолетних владельцев;
- техпаспорт на жилье.
Многие не хотят тратить время на сбор документов, если желающих купить квартиру еще нет. Но покупатели статистически скорее выберут из схожих вариантов тот, где вся документация готова и приведена в порядок, чем тот, где требуется ждать.
Встречают по обложке
Существует ряд профессиональных риэлторских хитростей, помогающих выставить жилье в лучшем свете. Их полезно знать и обычным квартировладельцам.
- важно подчеркнуть все плюсы - рассказать о магазинах, культурных объектах, транспортной доступности;
- показывать квартиру днем, если вид из окна имеет значение, в противном случае показывать квартиру по вечерам;
- показать покупателю лично дорогу к дому, показать плюсы инфраструктуры (детские площадки, спортивные тренажеры, парки);
- избавиться от плохих запахов в квартире (открытая банка кофе впитает все дурные ароматы);
- настроить «теплое» освещение внутри;
- встречать потенциальных покупателей в квартире, где пахнет выпечкой;
- указать на хорошую шумоизоляцию и окна;
- показывать жилье с минимальным набором мебели, чтобы был обжитой вид.
Такие мелочи помогут продать квартиру быстро и выгодно.
Фото: metrtv.ru
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