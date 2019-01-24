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Автор Любовь Овчарова

Причины для отказа в ипотеке. Мнение экспертов

Недвижимость

Количество взятых под недвижимость кредитов за последние несколько лет резко увеличилось. Проанализировав данные в период с 2014 года по настоящее время, процент прироста составил 45-50%. После недолгого смягчения условий кредитования, произошло повышение, которое никак не повлияло на количество взятых кредитов, популярность такая же.

Причины для отказа в ипотеке. Мнение экспертов. 397709.jpeg

Если у вас в планах есть взятие ипотечного кредита, то имеет смысл тщательно изучить все аспекты по данному вопросу, чтобы в конечном итоге не остаться без ипотеки. В данной статье мы осветим некоторые нюансы, которые могут послужить причиной для отказа. 

Работа всему виной

Мнение экспертов сводится к тому, что очень часто причиной для отказа становится то, что человек не в состоянии показать свои реальные доходы, в связи с тем, что работодатели очень часто прибегают к оплате труда "в конверте". Или же трудовая деятельность не вызывает должного доверия (к примеру, различного рода фриланс). Справка о доходах является неотъемлемой частью при предоставлении документов для ипотеки. Необходимо доказать реальность имеющихся доходов. Для этого можно попросить работодателя подписать документы, в которых указан фактический уровень заработка. Или же открыть собственное ИП, оформить самозанятость. Но все-таки самым лучшим вариантом будет официальное трудоустройство у надежного работодателя, так как высока вероятность отказа в ипотеке для частного лица.

Еще одной причиной для отказа может стать отрезок времени, на протяжении которого гражданин работает по последнему месту работы. Очень часто случается так, что человек недавно устроился на работу. Зарплата официальная и вполне приличная и появляется желание как можно скорее оформить ипотеку. Но не тут-то было. Требования банка — стаж по последнему месту работы не менее 6 месяцев. Вероятность отказа — 99 процентов. Но редкие исключения все-таки бывают.

Кредитная история

Не стоит заблуждаться, что виной для отказа может стать только наличие долгов по предыдущим кредитам. Банки относятся одинаково с опаской, как к должникам, так и к тем, кто никогда не прибегал к займам. Почему так? Неизвестность так же не сулит ничего хорошего. Банк не имеет никаких гарантий, что заемщик добросовестно отнесется к оплате такого долгосрочного и большого кредита, как ипотека. Исходя из этого, существует высокая вероятность того, что с оформлением ипотеки могут возникнуть сложности. Совет экспертов: прибегнуть к приобретению товара в рассрочку или оформлению кредитной карты, на небольшую сумму. Регулярное пользование кредитными средствами и своевременное погашение повысит уровень вероятности, что ипотека будет одобрена.

Постарайтесь не переусердствовать, потому что причиной для отказа может послужить и наличие 3-х и более кредитных карт, даже если вы ни разу не прибегали к их помощи.

Стартовый капитал для ипотеки

Очень часто причиной для отказа может стать отсутствие первоначального взноса. Самым лучшим вариантом будет сумма в 20% от стоимости приобретаемого жилья. В случае, когда сбережений немного, лучше повременить с оформлением ипотеки. Но есть предложения банков и без первоначального взноса. Как правило, такие ипотечные кредиты имеют процентную ставку выше, чем с первоначальным взносом. Поэтому реально оценивайте свои возможности, потому что ежемесячный платеж в таком случае будет достаточно высоким.

Предписание закона

Стоит отметить, что наличие судимости, непогашенных штрафов, а также приводов в полицию тоже может послужить веской причиной для отказа. Наличие задолженности по оплате коммунальных услуг — аналогичная ситуация. Лицам, которые относятся добросовестно к своему гражданскому долгу намного легче и дешевле оформить ипотечный кредит. Поэтому прежде чем обращаться в банк с заявлением, тщательно проверьте все свои дела, со стороны закона, а также проанализируйте все имеющиеся риски.

Фото: asks.ru

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