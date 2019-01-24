Квартира под названием евродвушка - что это такое?

Подбирая приемлемый вариант для приобретения квартиры, потенциальные покупатели сталкиваются с такими вариантами квартир, как студии, 1-3-х комнатные апартаменты и так называемые "евродвушки". Первые два варианта широко известны отечественной публике, а вот последний малоизвестен и многим людям совершенно непонятен. Стоимость такого рода квартир занимает средний показатель между однокомнатными и двухкомнатными апартаментами.
Что представляет собой планировка "евродвушки"?
На территории "евродвушки" находится три помещения. В одном располагается санузел, а остальные два отводятся под комнаты для проживания. Для более четкого понимания можно описать эту квартиру как студию, но с дополнительной жилой комнатой. В новостройках квартиры такого типа имеют квадратуру, начиная от 35 кв. м. Сперва, может сложиться впечатление, что жизнь в таких квартирах не совсем комфортна. Однако, оказавшись в такой квартире, мнение может резко изменится. Собственники такой недвижимости чаще всего хорошо отзываются о "евродвушках" и не сожалеют о своей покупке.
Преимущества "евродвушки"
Ряд преимуществ "евродвушки":
Отрицательные стороны
Если вы любите побаловать себя и своих домочадцев изысканными блюдами, то имейте в виду, что запахи будут разноситься по всем комнатам в квартире. Все ароматы имеют свойство впитываться в материал мягкой мебели, а это совсем неположительный аспект.
Помимо этого, есть еще несколько недостатков:
Как правильно организовать пространство в "евродвушке"?
Вряд ли стоит применять в таком варианте квартиры классический ремонт и расстановку мебели и бытовой техники. Это будет выглядеть крайне несуразно, тем более в зоне кухни. Но если взять за основу какой-то современный дизайнерский проект и на его основании сделать ремонт, то может получиться очень даже неплохо. Можно разграничить кухонную зону от гостиной при помощи перегородки. Также можно прибегнуть к помощи навесной столешницы. Можно сделать подиум в кухонной зоне, и тем самым немного ее приподнять. И не забывайте о проблеме с распространением запахов, которую поможет решить мощная вытяжка.
Фото: prostolosa.ru
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