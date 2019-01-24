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Автор Любовь Овчарова

Переделываем обычную квартиру в хостел

Недвижимость

Понятие хостела подразумевает в себе что-то среднее между гостиницей и мини-отелем. При таком варианте проживания можно арендовать не только номер, но и отдельное спальное место в комнате, где размещаются от 3-х до 12-и человек. Кроме номеров, в хостеле еще находится общая кухня и несколько санузлов. 

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Места общего пользования очень тщательно убирают несколько раз в день, при этом применяют профессиональные химические средства. Исходя из этого, можно не переживать за антисанитарию. Сам номер убирают в соответствии с нормами СанПиН.

Кроме того, что  хостеле можно проживать, некоторые из них еще предоставляют сейфы для хранения ценностей, а также бесплатный Wi-Fi и завтрак, включенный в стоимость номера.

На текущий момент времени хостел является очень популярным вариантом проживания среди людей молодого и среднего возраста. Этот факт напрямую связан не только с условиями размещения, но и с относительно небольшой стоимостью за спальное место.

Превращаем квартиру в хостел

В том случае, когда частное лицо приняло решение организовать хостел с нуля, первое, что нужно сделать - запастись терпением. Кроме этого необходимо иметь достаточную для стартового капитала сумму денег. Оценивается такое удовольствие примерно в 1 млн. долларов. Это прежде всего связано с большими затратами на строительство здания, найм рабочих, составление сметы, согласование необходимой документации и т.п.

Более выгодным, в плане материальных затрат, является организация хостела на территории квартиры. К примеру, если предприниматель хочет организовать хостел на 12 и более мест целесообразно будет выкупить квартиру в коммуналке или общежитии. В данном случае также имеет место обратить внимание на срок окупаемости такого бизнес-плана, так как такой вариант гостиничного бизнеса определен сроком порядка 6-7 лет.

Когда в планах у предпринимателя открытие хостела на 9 и менее спальных мест, то вполне подойдет трехкомнатная квартира.

Ряд основных требований:

  • Расчет размера спальной комнаты должен равняться 5 м2 на одного проживающего;
  • В комнате должен находиться компьютер с постоянным доступом в Интернет;
  • Присутствие горячего и холодного водоснабжения, если такового не имеется - наличие водонагревателя;
  • В санузле должно располагаться 2 умывальника, унитаз и душевая кабина;
  • Средства гигиены, постельное белье и полотенца, которые должны регулярно меняться;
  • Бесплатный Wi-Fi будет преимуществом;
  • Обустроенная кухня.

Вариант обустройства хостела на территории трехкомнатной квартиры обойдется примерно в 5 тыс. долларов. Кроме этого, в этой сумме учтены расходы на продвижение бизнеса, рекламу и т.п.

Проанализировав и посчитав ежемесячный оборот хостела, из расчета минимальной цены за спальное место в 25 долларов, сумма дохода в среднем составит 5 тыс. долларов. Для хорошей работы хостела, советуем как можно больше прислушиваться к  постояльцам, придерживаться порядка и чистоты в комнатах. А также не скупитесь на рекламе и все обязательно получится!

Фото: getzer.ru

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