Расширяем границы: подвал в квартире на первом этаже

Бытует мнение, что имеется ряд отрицательных моментов в квартире на первом этаже. Порядок цен на эти квартиры ниже, в частности, если общедомовое подвальное помещение находится в «плачевном состоянии», что бывает частым явлением. Существует необходимость установки решеток или ролетов на окнах, а свою личную жизнь нужно тщательно скрывать за плотными непрозрачными шторами. Однако, невзирая на минусы, есть один большой плюс - практически во всех случаях собственник квартиры на первом этаже имеет возможность расширить границы своей жилплощади, посредством увеличения балкона или обустройства подвала. Что нужно делать, чтобы обзавестись подвалом в доме многоэтажного типа? Рассмотрим в этой статье.

Точка зрения закона

С точки зрения закона и строительных норм нет никаких четких предписаний, касательно этого вопроса. Если есть необходимость можно доказать правомерность действий при помощи одних нормативных актов, но и опровергнуть законность такого решения также просто при помощи отсылки на другие документы. Самым подходящим вариантом в такой ситуации будет согласование с домоуправлением или начальником управления ЖКХ. В том случае, когда строительство не служит помехой для проложенных коммуникаций, не выходит за границы стены здания (такое случается, когда часть подвального помещения располагается под землей, а остальная часть в пристроенной нище под балконом), отказ маловероятен.

Этап строительства

Ссылаясь на типовой проект многоквартирной высотки, где предусмотрен балкон на первом этаже, можно сказать, что есть возможность сделать в нише под балконом подвальное помещение. Первое что нужно сделать - решить на какую глубины вырыть нишу, которая в будущем станет подвалом. В этом случае одна из четырех стен будет смежной с общедомовым подвалом, а остальные три нужно будет сделать максимально ровными. Следующий шаг - ниша цементируется и некоторое время отводится для ее высыхания. Для строительства передних и боковых стен чаще всего используется шлакоблок или материал на подобии. С обеих сторон каждая стена должна быть обработана гидроизоляцией, потому что подвальное помещение подвержено высокому уровню влажности. Закончив предыдущий этап, можно приступать к обработке стен штукатуркой, или просто обшить их пластиком. Имеет смысл со стороны улицы проложить утеплитель.

Вход в подвальное помещение

Если вы решили, что хотите сделать вход в подвал со стороны улицы, то можно установить небольшие металлические ворота, как в гараже. Возможно изготовление под заказ или покупка уже готовых. Но все-таки более удобным вариантом будет вход через люк в квартире. На сегодняшний день в продаже имеются люки, которые практически незаметны после окончания отделки полового покрытия - материал поверхности люка совпадает с материалом всего пола в комнате, а вдоль контура наносится специализированный силиконовый герметик нужного цвета.

Свет

Если основательно подойти к вопросу освещения, то можно не только хранить там разное старье и инструмент, но и использовать в качестве гардеробной или винного погреба. Рекомендуется сделать минимум три точки освещения, чтобы без труда находить необходимые предметы. И не забудьте о розетке - можно будет облегчить уборку при помощи пылесоса, не используя удлинитель.

Фото: darts.pp.ru

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