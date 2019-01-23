Как получать прибыль с ипотеки без риска и вложений?

На территории нашей страны большое количество людей не имеют собственной жилплощади. Прибегнуть к оформлению ипотечного займа для многих - непозволительная роскошь. Ввиду этого, достаточно трудно поверить в слова западных специалистов, которые порой вещают, что есть реальные способы заработать на ипотеке. Такой вариант действительно есть, но следует соблюдать несколько условий.

Этапы заработка на ипотечном займе

Грубо говоря, подобный заработок происходит по следующей схеме: покупка жилплощади в кредит по одной стоимости, после чего ее продажа или реализация в аренду по более завышенной цене.

Ипотечный заем открывает возможность получить дополнительный доход двумя самыми реальными способами:

1. Покупка недвижимости (жилой или коммерческой) с помощью ипотеки. Далее, реализация собственности в аренду физлицам или компаниям. Прибыль складывается из-за разницы между суммой за ежемесячную аренду и взносом по долговым обязательствам.

2. Вложение финансов в квартиру на первичных порах ее строительства. По завершении строительных работ стоимость жилплощади увеличится приблизительно на 30%, когда средний размер ипотечной ставки равен 12%. Перечисленные факторы говорят о том, что человек может получить прибыль в размере 18%. Важно отметить, что подобная схема работы будет прибыльной только в том случае, если кредит погашен за период не более 3 лет.

Условия оформления займа

Успех в вышеуказанном бизнесе в основном зависит от выгодности условий ипотеки. Довольно затруднительной процедурой является оформление льготного кредита без внушительного первоначального взноса и достаточного уровня заработной платы заемщика.

На сегодняшний день рынок пестрит предложениями от разных банков и каждый из них диктует свои условия и выдвигает определенные требования к клиенту. Не обладая достаточным уровнем знаний, довольно сложно будет проследить все нюансы и остановить свой выбор на самом выгодном варианте для получения прибыли.

В данном случае рекомендуется прибегнуть к специалистам в этой сфере - кредитным брокерам. Отметим, что при рассмотрении заявок чаще всего предпочтение отдается людям, чьи документы составлены брокером. Но здесь следует помнить, что в кредитном договоре должно быть прописано два пункта, не имея которых пропадет возможность зарабатывать:

1. Право заемщика реализовывать ипотечную недвижимость в аренду. До момента полного погашения кредита все права не жилье принадлежат банку, ввиду этого важно получить разрешение от кредитной организации.

2. Возможность после осуществления частично досрочного погашения займа уменьшить сумму ежемесячного платежа без изменения срока.

В том случае, если жилплощадь сдавалась в аренду без разрешения от банка, договор найма рискует стать недействительным, что грозит наложением штрафа на заемщика. Ввиду этого рекомендуется не идти на риск, учитывая, что сотрудники кредитных организаций зачастую проверяют состояние и условия содержания недвижимости, принадлежащей банку.

Фото: novosel99.ru

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