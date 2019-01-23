Что ждет рынок недвижимости в 2019-2024?

В Москве предложения рынка недвижимости явно превышают спрос, но новые правила строительной отрасли не дадут застройщикам возможности замедлить темпы строительства. Проектное финансирование однозначно обойдется строительным компаниям дороже, чем средства граждан.

Поэтому девелоперы будут по-прежнему организовывать значительное количество проектов. Отсюда следует, что предложений на рынке квартир станет еще больше и вследствие этого цены на квартиры начнут падать.

В 2011-2013 страну ждал расцвет жилищного рынка. Инвесторы активно осваивали новые площадки, заселяли бывшие промзоны, создавали новые районы. Так как 20-30 процентов инвестируется в строительство до получения самого разрешения на него, то даже в случае возникновения сложностей компаниям было выгоднее заканчивать начатое и продавать построенное жилье.

Сейчас, конечно, запасы тех лет давно исчерпаны. Но стремительное изменение градостроительных правил побуждает застройщиков спешить строить новые дома, пока еще есть возможность действовать по старым нормам. А изменений в осуществлении и организации строительства действительно много. В 2017 году был введены поправки к 214-ФЗ, в прошлом году приняли отдельный закон: 218-ФЗ.

Если анализировать представленные на рынке предложения, то становится видно, что больше всего продают именно первичное жилье.

По сведениям «ИРН-Консалтинг», взятым за три года, начиная с 2015 года, количество метров, реализуемых в Москве и области, увеличилось в полтора раза. Компания собрала данные обо всех строящихся в настоящее время объектах. Если все проекты будут воплощены к 2020 году, то рынок жилья ждет небывалый прирост предложений. И это несмотря на ограничение строительства в области.

За весь 2017 год число новостроек, расположенных в пределах МКАД выросло на 36% по отношению к числу корпусов и на 31 процент, если сравнивать количество квартир и метраж.

Спрос, между тем, явно оставляет желать улучшений. Исходя из данных Росреестра, количество зарегистрированных сделок за 2017 сократилось на 3,1% в столице и на 3,9% в Подмосковье. На новостройки при этом спрос растет: так, число договоров на покупку за 2017 год увеличилось на 55,7% в Москве, Московская область прибавила 0,8%.

Большая часть приобретаемого жилья находится в области, за МКАД. Цена по-прежнему остается главным фактором при выборе квартиры.

Если подсчитать количество компаний, занимающих лидирующие позиции на рынке, то ситуация выглядит плачевной. Пять-семь фирм привлекают 80 процентов всех покупателей.

В среднем предложение сейчас превышает спрос в полтора-два раза.

Как изменятся цены на жилье в будущем?

Пока спрос превышает предложение, цены продолжат снижаться примерно на 10 процентов ежегодно. Предпосылок для роста дохода населения не предвидится, значит, и покупательская способность не изменится. По прогнозам экспертов, к 2020 и 2021 годам квартирный метр составит 120 000 руб. или $2 000 (если курс будет равен 60 руб. за доллар). Квартиры уровня эконом будут стоить 100 000 руб. за метр, уровня комфорт 120 000 - 150 000 руб, уровня бизнес упадут до 150 000 - 250 000 руб.

Фото: vistanews.ru

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