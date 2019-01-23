Правильные советы: как выбрать хорошую квартиру быстро и легко

Поиск нового жилья - сложное и ответственное дело, к которому нужно подходить с умом и хорошим настроением. Если семья негативно настроена, то выбор может затянуться надолго. Для нормального поиска нужно заранее договориться об общих требованиях и не спорить друг с другом на глазах у риелтора или хозяина квартиры. Приобретение нового жилья является важным шагом, поэтому его выбор должен стать очередным делом, не влияющем на взаимоотношения и настроение семьи. Радость от купленной квартиры может появиться, если все правила и желания соблюдены, а написанный план выполнен. На поиски действительно хорошего жилья может уйти много времени, но оно будет радовать и приносить счастье. Чтобы не превращать их в скучное дело, нужно использовать хитрости, они помогут обзавестись отличной квартирой и жить в ней спокойно, но весело.

Формирование правильных требований является основой или фундаментом для нормального поиска жилья. Если в семье много людей, каждый из её членов имеет собственное мнение, отличное от остального. Когда взгляды на размер или дизайн сходятся у двух людей, то зачастую решения принимается без учета мнения личностей, находящихся рядом. Чтобы квартира радовала и вызывала желание поскорее возвращаться домой, нужно правильно поставить ориентиры и следовать им. Случается, что по пунктам, описанным в плане, жилье не подходит по множеству параметров, но семья чувствует себя в нем комфортно и приятно. Стоит прислушиваться к сердцу и иногда отступать от правил, но всегда выслушивать мнение близких людей, находящихся рядом и желающих добра.

Для выбора квартиры важно местоположение дома, в котором она находится. Чтобы детям было не далеко ходить в школу, нужно посмотреть, если ли в этом районе хорошие учебные заведения. Так же важно наличие магазинов, автобусных остановок и зон отдыха. Для молодых семей нужно место, где дети смогут играться, парки, где можно прогуляться и отдохнуть. Новостройки могут находиться в еще не развитых районах города, но нужно посмотреть, что планируют строить на пустых участках, хорошие ли дорожные развязки - стоять в пробках по пути на работу - занятие не из приятных.

Нужно посмотреть, в каком состоянии находится дом и оценить планировку квартиры. Дом может быть старым, с неисправными системами или тонкими стенами. Выбирать лучше новостройки и приобретать квартиру на стадии строительства - она выйдет дешевле и появится уверенность в новизне жилья. Если нет возможности, нужно брать вторичную квартиру, но в данном случае даже отделка дома может влиять на его состояние. От планировки зависит температура в квартире, проветриваемость и даже уровень шума. Не стоит покупать жилье, находящееся рядом с шахтой лифта, на юге построенного дома или на первом этаже.

Фото: radiopartner.ru

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