Аренда за границей: чего стоит ждать и чего надо бояться

В нынешнее время при частых путешествиях, коротких деловых поездках и длительном проживании за границей все больше россиян предпочитает гостиницам проживание в съемной квартире.

Если с отпуском все довольно просто - многие порталы и сервисы предлагают не только отдых в отелях, но и аренду апартаментов, то при длительном проживании в зарубежных странах можно столкнуться с рядом сложностей, типичных для местных жителей. Именно к ним большинство российских экспатов оказывается не готово, хотя при должной подготовке аренда частного жилья все равно является в разы более выгодной для россиян.

Особенности аренды за рубежом

Чаще всего снимать квартиру предпочитают командировочные, туристы, приехавшие на «зимовку», а также работники по контракту за границей. Снимать жилье в России и за границей - две большие разницы, причем в каждой из стран есть свои особенности, а вот объединяет их одно, с иностранца обязательно требуется уплата депозита во избежание порчи имущества и внезапного отъезда.

Получить его обратно может быть не так просто - новичкам лучше запомнить это и тщательно фиксировать все недостатки и повреждения в квартире. Кроме того, при подписании договора с иностранцем на длительную аренду часто требуют уплатить аренду за несколько месяцев, а то и за год вперед.

Условия договора могут быть разными. В абсолютном большинстве стран требуется отдельно оплачивать коммунальные услуги - в азиатских странах особенно дорого стоит электричество, от которого работает кондиционер, в Европе - отопление. В таких странах, как Израиль, помимо коммунальных платежей с арендатора берется и обязательный городской налог.

За и против

Плюсов в аренде квартиры вместо проживания в пансионе или гостиницы очень много:

- знакомство с местной культурой;

- экономя за счет долгосрочной аренды;

- личное пространство;

- наличие кухни и ванной;

- погружение в языковую среду.

Но есть и ряд существенных минусов:

- проблемы с поиском жилья - особенно это касается стран Азии;

- обман неопытных туристов;

- дополнительные траты (залог, коммуналка, налоги);

- излишнее внимание соседей.

Трудности перевода

С какими национальными особенностями можно столкнуться при поиске квартиры в разных уголках мира?

- В Германии при аренде может потребоваться документальное доказательство платежеспособности арендатора. Жилье стоит недорого, есть много вариантов - но цены услуги агентств слишком завышены.

- В Италии необходимо оформить специальный документ, без которого невозможно снять жилье. Срок аренды обычно начинается от 12 месяцев.

- В Турции в стоимость аренды включена оплата коммунальных услуг, но цены на жилье сильно зависят от его расположения и дополнительных бонусов.

- В Таиланде лучше селиться в кондоминиумах - жилье можно арендовать прямо на стойке ресепшена. В стоимость аренды часто входит наличие тренажерного зала и бассейна.

- В Болгарии цена зависит от туристического потока в это время года, а стоимость аренды устанавливается на 12 месяцев вперед.

- В Малайзии иностранцы часто арендуют квартиры в районах, где живут другие приезжие, языком общения с сотрудниками будет английский.

Найти хорошую квартиру для аренды за границей может быть нелегко. На стадии подписания договора при незнании языка нужно тщательно проверить его у надежного переводчика, а также зафиксировать все условия проживания, включая сумму аренды и депозита.

Фото: kvartirivdubai

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Аренда жилья: секрет мошеннических схем

Аренда жилья в Крыму на Новый год дойдет до 4 тыс. руб. в сутки﻿﻿

Что лучше: ипотека или аренда﻿