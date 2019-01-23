Аренда за границей: чего стоит ждать и чего надо бояться

В нынешнее время при частых путешествиях, коротких деловых поездках и длительном проживании за границей все больше россиян предпочитает гостиницам проживание в съемной квартире.
Если с отпуском все довольно просто - многие порталы и сервисы предлагают не только отдых в отелях, но и аренду апартаментов, то при длительном проживании в зарубежных странах можно столкнуться с рядом сложностей, типичных для местных жителей. Именно к ним большинство российских экспатов оказывается не готово, хотя при должной подготовке аренда частного жилья все равно является в разы более выгодной для россиян.
Особенности аренды за рубежом
Чаще всего снимать квартиру предпочитают командировочные, туристы, приехавшие на «зимовку», а также работники по контракту за границей. Снимать жилье в России и за границей - две большие разницы, причем в каждой из стран есть свои особенности, а вот объединяет их одно, с иностранца обязательно требуется уплата депозита во избежание порчи имущества и внезапного отъезда.
Получить его обратно может быть не так просто - новичкам лучше запомнить это и тщательно фиксировать все недостатки и повреждения в квартире. Кроме того, при подписании договора с иностранцем на длительную аренду часто требуют уплатить аренду за несколько месяцев, а то и за год вперед.
Условия договора могут быть разными. В абсолютном большинстве стран требуется отдельно оплачивать коммунальные услуги - в азиатских странах особенно дорого стоит электричество, от которого работает кондиционер, в Европе - отопление. В таких странах, как Израиль, помимо коммунальных платежей с арендатора берется и обязательный городской налог.
За и против
Плюсов в аренде квартиры вместо проживания в пансионе или гостиницы очень много:
- знакомство с местной культурой;
- экономя за счет долгосрочной аренды;
- личное пространство;
- наличие кухни и ванной;
- погружение в языковую среду.
Но есть и ряд существенных минусов:
- проблемы с поиском жилья - особенно это касается стран Азии;
- обман неопытных туристов;
- дополнительные траты (залог, коммуналка, налоги);
- излишнее внимание соседей.
Трудности перевода
С какими национальными особенностями можно столкнуться при поиске квартиры в разных уголках мира?
- В Германии при аренде может потребоваться документальное доказательство платежеспособности арендатора. Жилье стоит недорого, есть много вариантов - но цены услуги агентств слишком завышены.
- В Италии необходимо оформить специальный документ, без которого невозможно снять жилье. Срок аренды обычно начинается от 12 месяцев.
- В Турции в стоимость аренды включена оплата коммунальных услуг, но цены на жилье сильно зависят от его расположения и дополнительных бонусов.
- В Таиланде лучше селиться в кондоминиумах - жилье можно арендовать прямо на стойке ресепшена. В стоимость аренды часто входит наличие тренажерного зала и бассейна.
- В Болгарии цена зависит от туристического потока в это время года, а стоимость аренды устанавливается на 12 месяцев вперед.
- В Малайзии иностранцы часто арендуют квартиры в районах, где живут другие приезжие, языком общения с сотрудниками будет английский.
Найти хорошую квартиру для аренды за границей может быть нелегко. На стадии подписания договора при незнании языка нужно тщательно проверить его у надежного переводчика, а также зафиксировать все условия проживания, включая сумму аренды и депозита.
Фото: kvartirivdubai
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