Чем страшна временная регистрация

В нашей стране права на собственность находятся под серьезной защитой, но все же при прописке чужого человека собственник подвергает себя некоторым рискам. При регистрации постороннего гражданина люди боятся последствий. Но все неприятности можно предугадать и продумать способы, как их избежать.

Собственников может напугать также увеличение квартплаты и повышение ЖКХ, если на их территории будет прописан кто-то ещё. Какие проблемы может повлечь за собой временная регистрация для собственника?

Права временного жильца

У кого есть временная регистрация - у того есть и возможности. Они близки, по сути, к правам собственника. Человек с временной регистрацией может не только проживать на территории квартиры, но даже может прописать своих детей, которые не достигли совершеннолетия. Причем разрешение собственника не требуется.

Закон РФ гласит:

Несовершеннолетний ребенок может быть прописан на более длительный период. Если прописка родителя просрочена, то по закону он может отправиться в суд и потребовать продления регистрации, так как по указанному адресу зарегистрирован его ребёнок. Собственника вновь никто не спрашивает. Прописка ребенка, не достигшего совершеннолетия, может быть обжалована. Также её могут аннулировать, если вы предоставите достаточное количество необходимых документов.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, нужно уточнить у человека, при прописке, нет ли у него детей, не достигших совершеннолетия. Если ребенок появляется на свет у человека с временной регистрацией, то владельцу полагается контролировать регистрацию на каждом этапе.

Риски собственника

Если владелец квартиры позволяет проживать на своей жилплощади посторонним людям в течение трёх и более месяцев, он обязан предоставить им временную регистрацию.

Если у людей, которые проживают на территории квартиры, отсутствует регистрация, собственнику необходимо выплатить штраф в размере более ста тысяч рублей. Владелец, помимо этого, может попасть за решетку или же его могут приговорить к исправительным работам.

Если собственник отказался зарегистрировать жильцов, они могут подать заявление в суд. Суд может повлиять на собственника, и последний оформит прописку. При наличии договора об аренде жилья можно оформить временную прописку без согласия собственника жилплощади.

Если временные жители - это родственники собственника и они зарегистрированы в том же городе, то собственнику бояться нечего.

Повышение квартплаты

При наличии счетчика изменение стоимости коммунальных услуг вас пугать не должно. Как получается цифра, которую жильцы обязаны заплатить? Все просто, тариф нужно умножить на общее число людей, проживающих в данном доме. Эта цифра может меняться. Неизменной остается лишь цена на лифты, мусор, отопление, капремонт и прочее; в данном случае цена не зависит от числа людей, которые проживают на данной территории.

Цена на коммунальные услуги может возрасти. Это является актуальной проблемой для собственника. Если владелец квартиры не хочет оплачивать то, что израсходовали другие люди, он должен закрепить данную информацию об оплате в договоре. Это поможет избежать проблем.

Собственность

Человек с временной пропиской не может претендовать даже на малую часть жилплощади, а также не может распоряжаться ей. Но по закону он может продлить срок своей прописки, но лишь в том случае, если он является человеком с ограниченными возможностями.

Если наниматель продолжает жить на территории данной жилплощади, хотя срок временной регистрации истек, собственнику следует подать заявление в суд.

Собственник может выселить иностранца из квартиры:

- при ухудшении состояния квартиры;

- при отказе оплачивать ЖКХ, хотя условия оплаты прописаны в договоре;

- при сдаче квартиры в субаренду без разрешения собственника;

- при эксплуатации жилплощади.

Если вы обращаетесь в суд по одной из вышеперечисленных причин, необходимо предоставить доказательства. При недостаточном количестве данных, вам могут отказать. При таком стечении обстоятельств вам придется ждать, когда у иностранных граждан истечет срок прописки.

Что касается несовершеннолетних граждан; выписать их реально, даже если срок их прописки не истек. Однако этого можно добиться лишь при удачных переговорах с органами опеки.

Выселение

По закону РФ, наниматель жилого помещения должен освободить территорию, если:

- Жилье выставлено на продажу;

- Срок регистрации истёк;

- Срок договора о найме истёк, либо был расторгнут.

Собственник квартиры имеет право выселить нанимателя без присутствия последнего, если:

- наниматель был призван в армию;

- суд вынес приговор о том, что наниматель лишается свободы;

- суд вынес приговор о выселении нанимателя;

- суд вынес приговор о том, что временная прописка была получена незаконно;

Фото: mrpl.city

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Временная регистрация: на что можно рассчитывать, а про что лучше забыть

Регистрация в ГИБДД - минутное дело

Регистрация по месту жительства можно оформить в интернете

Регистрация мигрантов будет упрощена