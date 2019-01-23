Жилплощадь на первом этаже: плюсы и минусы

Чаще всего при поиске жилья люди даже не рассматривают варианты квартир, находящихся на нижнем ярусе. Первые из них верят в устоявшееся мнение, что на первом этаже холодно и сыро, вторые не хотят такое жилье из-за близкого контакта с проходящими под окнами людьми, последние придерживаются прочих стереотипов. Какие же все-таки плюсы и минусы у проживания на первом этаже - рассказываем ниже.

Плюсы жилья на первом этаже

1. Удобное расположение

На протяжении длительного времени первый этаж имел спрос у пенсионеров, молодых мам с малышами, инвалидов и остальных людей, чье состояние не позволяет долго подниматься. Очевидный факт, что в стандартной пятиэтажке без лифта проживание на первом этаже для ранее перечисленных групп людей будет куда удобней, нежели на этажах выше.

2. Значительная экономия финансов

Выше упоминалось, что претендентов на проживание на первом этаже совсем немного. Ввиду этого, спрос на подобные квартиры невысок, а значит и цена гораздо ниже, нежели жилье этажами выше. Для многих этот фактор становится решающим, ведь не все располагают приличной суммой денежных средств.

3. Нет проблем с водой

Люди, проживающие на последних этажах, часто встречаются с трудностями в подаче воды. В данной ситуации жильцы на первом ярусе находятся в более выгодном положении, так как напор воды здесь всегда достаточный.

4. Пожаробезопасность

При возникновении чрезвычайной ситуации, жильцам с нижних этажей будет гораздо проще сориентироваться и выбраться из помещения.

5. Комфорт в жаркую погоду

Невозможно описать, что приходиться чувствовать жильцам верхних этажей, когда летом стоит несусветная жара, особенно если это многоэтажный дом, чья высота превышает длину деревьев. Жильцам нижних этажей везет больше, так как их окна окружены растительностью, которая не дает солнечным лучам проникнуть в квартиру.

Минусы жилья на нижних этажах

1. Сырость

Если обратить внимание на вторичный рынок, то жилплощадь на первом этаже в большинстве случаев подвержена сырости. Помимо этого, в пятиэтажках квартиры на нижних ярусах зачастую находятся так низко, что прогреть их почти нереально.

2. Отсутствие балкона

Данный пункт, конечно, индивидуален. Кому-то наличие балкона в принципе не важно. Если вести речь о старых постройках, то балконы и лоджии там отсутствуют, а это проблема для курящих жильцов.

3. Присутствие насекомых и прочей живности

Люди, проживающие на первых этажах, гораздо чаще сталкиваются с нашествием насекомых, нежели соседи сверху. Помимо этого, были зафиксированы ситуации, когда в жилье попадала живность крупнее.

4. Возможность грабежа

Как уже говорилось выше, проникнуть в квартиры на нижних ярусах намного проще. Ввиду этого, зачастую жильцы устанавливают на окна специальные решетки, что, к слову, значительно ухудшает внешний вид квартиры со стороны улицы.

5. Слабое освещение

При поиске жилья следует уделить больше внимания на расположение окон по отношению к сторонам света. Если окна жилплощади выходят не на южную сторону, то присутствует риск, что в квартире без дополнительного освещения будет темно.

В заключении хочется сказать, что жилье на первом этаже имеет свои плюсы и свои минусы. Ввиду этого, перед приобретением новой квартиры решите, что для вас позволительно, а что нет.

Фото: o-nedvizhke.ru

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