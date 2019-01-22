Как правильно выбрать участок под возведение дома

Выбор и покупка земли под строительство будущего жилья - дело, требующее огромной ответственности. В данном случае важно принять во внимание множество тонкостей и факторов.

Форма земельного участка

Чаще всего земле придают квадратную или прямоугольную форму. Если участок обладает ровной поверхностью, то при возведении жилища будет меньше хлопот. Подобные наделы открывают целый спектр возможностей в сфере создания разных видов планировки жилья.

Участок, находящийся на почве со сложным рельефом или на крутом спуске, выглядят более симпатично, чем равнинный, но тут важно понимать, что необходимо тщательно продумать способ строительства для выделения всех природных красот. Также потребуется гораздо больше финансовых затрат на благоустройство, так как появляется нужда в создании подпорных стен, возведение лестниц и террас.

Удобность месторасположения

Этот пункт является не менее важным, чем предыдущий при выборе участке. Важно, чтобы рядом с лоскутом земли была развита инфраструктура: трасса, возможность подъезжать к участку на автомобиле, присутствие автобусной остановки. Кроме этого, следует обратить внимание на наличие магазинов, аптек, школ, детсадов, банков и т.д.

Коммуникации

Каждый человек желает жить комфортно и в данном случае коммуникации - предмет его обеспечения. Необходимо уточнить есть ли проведенные коммуникации или возможность их подключения к интересующему участку. Если присутствуют, то следует проверить водоснабжение, какой напор, кто подает воду: общий водопровод или скважина.

Порой на земле, которая находится за пределами городской местности, в принципе отсутствует водопровод. В данной ситуации застройщик должен продумать способ добычи воды, например, бурение скважины. Но важно знать, что это дорогостоящая процедура.

Лучший вариант, когда все необходимые коммуникации уже подведены к участку: отопление, газ, свет, вода, канализация. Если чего-то из этого списка не достает, то можно провести самостоятельно, но опять же, за свои деньги.

Вид грунта

Еще одним немаловажным критерием отбора является тип грунта. Это важно для решения вопроса о виде фундамента будущего жилья. Рекомендуется провести исследование почвы еще перед покупкой участка, особенно, если он продается по значительно заниженной цене.

На состояние будущего строения может оказать влияние и уровень грунтовых вод. Если этот показатель высок, то сделать погреб или подвал уже будет нельзя. Выяснить этот вопрос можно при самостоятельном бурении небольших скважин. Если по прошествии часа в этих отверстиях будет видна вода, то на данном участке высокий уровень грунтовых вод.

Не лишним будет переговорить с соседями по вопросу паводков, чтобы заранее подготовить дренажную систему вокруг дома, если такое явление характерно для этой местности.

Проанализировав вышеуказанные критерии отбора участка, важно, не поддаться спешке с покупкой земли. Перед этим необходимо подсчитать все затраты на улучшение, взвесить нюансы участка и определиться с удобным месторасположением. Лучше потерять много времени при выборе участка, чем в будущем избавляться от всевозможных недостатков.

Фото: siapress.ru

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