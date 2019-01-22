Выселение за долги из приватизированного жилья. Законно или нет?

В установленном законом порядке владельцы или наниматели жилой недвижимости обязаны своевременно оплачивать услуги ЖКХ. Оплата данного рода услуг регламентируется статьей 153 Жилищного Кодекса РФ. Когда размер долга достигает критического размера, на основании решения суда человека могут выселить.
Какие основания для выселения?
Задолженность проживающих по квартплате
В том случае, когда проживающий в квартире гражданин и его семья без веских причин не оплачивают услуги ЖКХ, статьей 90 Жилищного Кодекса РФ установлено, что жителей можно выселить на основании суда. В таком случае семью обеспечивают другой жилплощадью, но проживание в ней происходит по договору социального найма.
Веские причины по неуплате для должников:
Причины для выселения из приватизированного жилья
В принудительном порядке лишить владельца приватизированной недвижимости можно по ряду причин:
Из этого следует, что выселить владельца, который получил недвижимость в ходе приватизации, за неоплату услуг ЖКХ невозможно.
Но есть некоторые исключения. Выселение за долги по коммунальным услугам возможно:
Иные причины могут стать поводом для выселения гражданина, который проживает в квартире на основании договора найма, в том числе и социального.
Выселение через обращение в суд
Только в исключительных ситуациях, через привлечение органа судебной власти, можно выселить жителей из приватизированной квартиры за долги. Эта процедура крайне сложная и длительная. Перед тем как обратиться в суд, владелец должен быть осведомлен о том, что у него имеется задолженность по коммунальным услугам. Когда собственник отвечает отказом, направляется исковое заявление. Истцом по данному делу может выступать только управляющая компания. Подача заявления в суд - самая крайняя мера, к которой стоит прибегать в таких ситуациях. Следует отметить, что обратится в суд, УК может только в том случае, если должник последний раз оплачивал услуги ЖКХ более 6 месяцев назад.
Своевременная оплата коммунальных услуг исключает появление претензий со стороны коммунальных служб, а тем более подачу искового заявления.
Фото: yurist-spb.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Богач Тимати экономит на квартплате: ему грозит выселение
Путин узаконил выселение неплательщиков
Мосгорсуд признал законным выселение семьи из дома в Бутово
Выселение за неуплату - один из механизмов развития рынка жилья?
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Сегодня, резюмировал он, "Заслуженный артист России" и "Народный артист России" не имеют никакого значения.
Сегодня, 20 января, на Суворовской площади состоялся митинг против возможной передачи Японии некоторой части Курильских островов. Митинг был согласован властями.
Действующий президент Украины подарил крупное газовое месторождение своему знакомцу, предпринимателю Дмитрию Фуксу.
Япония в мирном договоре с США признала потерю островов, а добрые намерения СССР передать ей эти острова были дезавуированы действиями США и самой Японии.