Аварийный дом: порядок и очередность расселения

Граждане, проживающие на территории жилплощади, которая получил статус аварийной и подлежит сносу, расселяют в новые жилые объекты в определенном порядке. В данной статье мы подробно рассмотрим очередность расселения: кто имеет право первоочередности, может ли владелец аварийной недвижимости претендовать на новую жилплощадь.

Признаки аварийности

Жилье получает статус аварийного в том случае, когда больше 50% помещений для жизни и несущих конструкций характеризуются как аварийные.

Основной причиной для признания жилья аварийным становится наличие фактора риска, причинения вреда жизни живущих в здании людей и возможность разрушения конструкции жилища.

Признаки аварийности недвижимости:

Условия окружающей среды изменились;

Конструкция здания утратила прочность;

Каркас строения повредился и деформировался.

Не стоит путать аварийное состояние здания с предаварийным. Предаварийное состояние отличается тем, что при обрушении несущей конструкции жилища на других конструкциях это не отразится, и условия проживания останутся неизменными.

Больше 70% износа здания не является причиной для признания дома аварийным. Самым важным аргументом для признания аварийности жилого строения является заключение комиссии по межведомственным вопросам.

Последовательность процедуры

1. Формирование межведомственной комиссии.

Владелец недвижимости составляет заявление и с пакетом документов подает в орган регионального управления РФ. Формируется комиссия по признанию здания аварийным. Члены комиссии: представители исполнительной власти в регионе, органы пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

2. Оценка состояния жилого строения.

Оценивается состояние дома установленным требованиям. На основании оценки принимается решение.

3. Заключение.

После вынесения решения владельцу жилья направляется заключение.

4. Распоряжение о сносе или дальнейшем использовании.

Если дом получил статус аварийного, то органы исполнительной власти РФ обязаны в течение 30 дней издать распоряжение. Распоряжение должно содержать информацию о дальнейших действиях: реконструкция или снос.

Порядок и очередность расселения

На основании действующих законодательных актов право на переселение имеют право граждане, в чьих домах невозможно дальнейшее проживание и они подлежат сносу. Снести жилое строение возможно только на основании:

Государственной программы;

Дом признан аварийным, в результате подачи заявления владельцем.

В том случае, когда дом получает статус аварийного в результате обращения собственника, процедура предоставления новой жилплощади осуществляется на основании соответствующего распоряжения. Этот документ содержит в себе точные сроки и порядок расселения.

В действующих законодательных актах установлено, что жильем обеспечиваются все граждане, ставшие на учет нуждающихся в жилплощади, в определенном порядке, отталкиваясь от даты постановки на учет.

В данном правиле имеются исключения:

Граждане, страдающие тяжелыми хроническими болезнями;

Граждане, жилье которых является непригодным для жизни

На практике можно утверждать, что граждан расселяют из аварийного жилья той в очередности, которая установлена местными органами управления. Дом в аварийном состоянии попадает в список зданий под снос, в котором указаны сроки переселения граждан.

Фото: restate.ru

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