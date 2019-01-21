Три ипотечных вопроса, которые боятся задавать заемщики

Значительная часть российских семей не могут приобрести жилье без использования ипотечного займа в банке. Данный вид кредита очень востребован среди жителей России, и его популярность растет день за днем. Но до сих пор остаются люди, желающие купить квартиру в кредит, но не знающие подводные камни, с которыми они могут столкнуться. В текущей статье мы предоставим ответы на три самых популярных вопроса об ипотеке.

Влияет ли срок кредита на процентную ставку и сумму платежа?

Первостепенно, каждый заемщик должен разобраться в собственных сроках и процентных ставках по ипотечному кредиту. Большинство людей уверено, что сумма ежемесячного платежа растет прямо пропорционально увеличению срока кредита. Ситуация на деле обстоит немного иначе. Сумма, которую гражданин будет выплачивать каждый месяц, конечно, станет больше, но не в два и не в три раза. Грубо говоря, ипотечное кредитование на срок в 20 лет и заем на 50 лет отличаются только разницей в годах, но не суммами.

Кроме того, следует уделить внимание разнице в процентных ставках по кредиту. Чаще всего банки устанавливают данный пункт таким образом, что крайне малая разница, например, в 2 года, по продлению срока долговых обязательств, обойдется заемщику в приличную сумму и более высокий процент.

Есть ли возможность не вносить первоначальный взнос?

Первоначальный взнос - еще одна проблема на пути к оформлению ипотеки. Не каждый человек обладает возможностью накопить определенную сумму за небольшой срок. Именно для такой группы граждан кредитные организации предоставляют заем без первого взноса.

Но в этой ситуации следует быть осторожным, так как вышеуказанная возможность резко «сковывает» заемщика в выборе предмета кредитования. Например, оформить подобный вид кредита можно лишь на вторичное жилье, находящееся в собственности у гражданина, а также процент по такому займу будет гораздо выше, нежели при обычном виде ипотеки.

В ситуации, когда подобные условия не устраивают заемщика, он может попробовать обогнуть правила, установленные банком, и оформить потребительский кредит для его использования в качестве первоначального взноса. Но в этом случае высок риск отрицательного ответа по вопросу выдачи ипотеки, так как уже имеется иной заем.

Может ли помочь разделение ипотеки на двоих?

Еще одним востребованным способом оформления ипотеки стал созаемный кредит. Данная ситуация случается, когда на жилплощадь претендует не один, а двое желающих. Отметим, что граждане необязательно должны быть женаты, либо родственниками, созаемщиком может быть кто угодно, главное - предоставить справку о своих доходах.

В этом случае следует помнить, что обязанности по долговым обязательствам ложатся на обе стороны в равной степени. Например, при болезни или потере работы одного из заемщиков, второй обязан погашать его выплаты. Кредитные организации довольно редко идут на уступки и дают добро на продажу жилплощадь в долевую собственность, ввиду ряда неприятных причин, например, что свидетельство о собственности выдается одно на всех заемщиков.

Фото: realty.ria.ru

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