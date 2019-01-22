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Автор Любовь Овчарова

Как формируются цены на вторичном рынке недвижимости?

Недвижимость

Стоимость вторичного жилья оказывает большое влияние на рынок недвижимости в общем и напрямую зависит от количества имеющихся на рынке вторичной недвижимости предложений, а также предложений от строительных компаний. В связи с этим можно точно сказать, что изобилие однотипных квартир в пределах одного района снижает стоимость жилья. 

Как формируются цены на вторичном рынке недвижимости?. 397475.jpeg

Стоимость вторичного жилья

Как формируется цена на вторичное жилье? Кто устанавливает эту цену?

Из логических соображений вполне ясно, что это владелец недвижимости.

На самом деле хозяин изначально устанавливает стартовый ценник. В связи с тем, что каждый собственник недвижимости преследует цель продать свое имущество наиболее выгодно, стартовый ценник очень часто завышен, по отношению к рыночной стоимости.

Рынок недвижимости достаточно непростой, малоподвижный механизм, на который оказывают влияние не всегда понятные простому обывателю условия рыночной экономики.

Начальная цена вторичного жилья

Давайте подробнее поговорим о стартовой цене.

Когда вы начинаете знакомиться с предложениями рынка недвижимости, на глаза могут попасться объекты с завышенной стоимостью. Первая мысль, которая приходит на ум - наверно условия в квартире лучше. В реальности, вероятнее всего, она совсем недавно была выставлена на продажу и скорее всего собственником, так как агент не будет брать в работу объект с нереальной ценой.

Но откуда же берут цены владельцы? В каждом случае может быть индивидуальная причина:

  • Владелец подобрал себе новое жилье, и он надеется и верит, что купит его без доплаты;
  • Изучил аналогичные объявления и установил самую высокую стоимость, потому что его квартира лучше остальных - «каждая курица свой насест хвалит»;
  • Имеющиеся долги можно покрыть только этой суммой;
  • «Знающий» человек посоветовал (случай очень тяжелый);
  • Еще одна версия - за эту же сумму продал сосед. Можно сказать, что на практике, люди крайне редко вдаются в подробности и рассказывают о сделках с недвижимым имуществом, потому что речь идет о больших суммах денег. Даже если нет возможности сокрыть эту информацию - точную цену сделки все равно не удастся узнать. Скорее всего, человек уйдет от ответа или же даст неправдивую информацию (чтоб не завидовали, скажу цену ниже; пусть думают какой я везунчик, скажу цену повыше).

Эксперты по оформлению сделок на недвижимость часто обмениваются между собой информацией о фактической цене состоявшейся сделки, но собственник недвижимости зачастую «приходит» к рыночной цене опытным путем.

Рекомендуется анализировать ситуацию рынка на протяжении 3-6 месяцев, чтобы четко понимать динамику.

Ну и конечно простая схема рынка, мало товара - выше цена, много товара - ниже цена, работает непрерывно.

На сегодняшний день можно сказать, что покупателей не так много.

Покупаем вторичное жилье подешевле

Рассмотрим ситуацию на рынке недвижимости за последние 3 года, чтобы четко понимать на что стоит обращать внимание.

В 2016-2017 году на рынке наблюдается понижение стоимости недвижимости. Наблюдается снижение продаж у застройщиков, но они не снижают стоимость, договариваясь между собой, однако путем введения различных акций цены снижаются.

С приходом 2018 года не ожидается повышение цен на недвижимость. Невзирая на то, что наблюдается снижение ставок по ипотечному кредиту и число покупателей увеличивается, строительные компании выставляют на продажу новые объекты.

Такая спешка обусловлена тем, что в июне грядут серьезные перемены, касательно объектов жилищного строительства, разрешительная документация на которые получена позднее, потому что в силу вступают новые условия оплаты, а договоры долевого строительства уже не актуальны.

Когда снижается стоимость первичного жилья, то вторичное жилье тоже «падает» в цене, так как люди очень часто продают недвижимость для улучшения условий проживания.

Еще один фактор, который влияет на понижение цены - предложения от подрядчиков строительных работ, так как по новым правилам они не получают от застройщика оплаты в виде живых денег, а расчет производится квартирами. Задолженность по налогам и заработной плате вынуждает их снизить стоимость.

Покупать вторичку выгоднее

Строительные компании делают выгодные предложения хорошей инфраструктурой недвижимости и придомовой территории. Естественно все это отражается на стоимости квартиры. Если для вас это имеет значение - переплачивайте.

Рынок вторичной недвижимости содержит множество выгодных предложений по разумной стоимости. Вторичное жилье имеет более адекватную цену.

С владельцем вторички можно попробовать договориться. Но постарайтесь не переусердствовать. Не нужно слишком давить на собственника. Либо он уже на завершающей стадии откажется от сделки, даже на условиях возврата удвоенной суммы задатка. Либо на основании решений суда сделку могут признать кабальной. 

Фото: trend.az

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