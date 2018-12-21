Жилье в стиле Smart: делаем дом умным

Количество интеллектуальных гаджетов для автоматизации дома и квартиры ежегодно растет. Они делают жилье комфортнее и безопаснее.

Камеры наблюдения

Современные камеры видеонаблюдения стали неотъемлемым элементом умного дома. С ними пользователь всегда знает, что происходит в доме или придомовой территории. Самые последние решения в этой сфере компактные, защищенные и обладающие широчайшими возможностями устройства.

Обычно такая камера снимает видео в формате Full HD. Она умеет распознавать движение с помощью датчика движения, имеет режим ночного видения. Она передает на смартфон уведомления, если происходит что-то подозрительное. А также позволяет удаленно управлять видео и просматривать сохраненные записи.

Умный звонок

Дом будущего начинается с умного звонка. Еще одно интеллектуальное устройство «умного дома» оснащено миниатюрной камерой и прекрасно видит в темноте. Когда в дверь звонят, на смартфон пользователя отправляется специальное сообщение. Открыв его, хозяин сможет понаблюдать за гостем по видео, поговорить с человеком у порога с помощью смартфона, сделать запись как видео, так и разговора.

Умные замки

Безопасность жилища невозможно представить без надежного замка. Современные смарт-замки превращают смартфон в виртуальный ключ. А сама дверь открывается по Bluetooth.

Программа такого замка ведет учет всех, кто заходит в дом и выходит из него. Помимо этого, умный замок умеет автоматически закрывать за вами дверь, когда вы уходите из квартиры.

Регуляторы

Умный дом невозможно представить без комфортного климата. Эту задачу берет на себя технологичный термостат. В режиме реального времени он контролирует температуру и влажность в нужное время.

Например, когда вас дома нет, гаджет будет экономить электроэнергию. К приходу людей в жаркий день он заранее включит кондиционер.

Умные лампы

Интеллектуальные лампы и светильники в настоящее время являются самым популярным гаджетом для умного дома. С помощью умных ламп пользователь может задавать сценарии включения или выключения света, а также устанавливать идеальную яркость освещения.

Например, некоторые умные лампы умеют запасать энергию в компактные аккумуляторы. Так, если в доме выключится электричество, они проработают несколько часов в автономном режиме. А некоторые светильники следят натуральным освещением комнаты. Они умеют подстраивать под него свою яркость.

Фото: utro.ru

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