Ипотека не спасла рынок Подмосковья: покупатели жилья выбирают Москву﻿

Несмотря на некоторое оживление, которое в уходящем году наблюдалось на рынке жилья Подмосковья, область продолжает уступать свои позиции старой Москве. Этому способствовали как "мусорные" скандалы, так и крах Urban Group.
Новостройки: мимо рекордов
Если столичный рынок новостроек ежемесячно отчитывался о новых рекордах продаж, то подмосковный завершает год с показателями ниже 2017 года, говорится в исследовании "РИА Недвижимость".
В Московской области не было зафиксировано высокой активности покупателей. Напротив, спрос на новостройки в Подмосковье сокращался на протяжении почти всего года, отмечает управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. По данным Росреестра, за 11 месяцев 2018 года количество заключенных ДДУ снизилось почти на 10% в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года.
По словам генерального директора портала "Мир квартир" Павла Луценко, покупатели по-прежнему предпочитают дешевое предложение. "По нашим оценкам, 72% спроса в этом году приходилось на квартиры стоимостью до 6 миллионов рублей, 25% — на квартиры от 6 до 15 миллионов, и только 3% — выше 15 миллионов", — подчеркнул эксперт.
Даже несмотря на то, что в 2018 году значительно выросло количество сделок по ипотеке (85% от общего объема всех продаж), реальные доходы населения падают, поэтому покупательская активность продолжает снижаться, отмечает коммерческий директор RDI Юрий Лакеев.
Крах года
Уже несколько лет эксперты фиксировали переориентацию спроса с области на столицу. Однако в этом году причиной существенного спада продаж стала не только конкуренция со столицей. Были и другие негативные факторы.
Банкротство Urban Group не могло не повлиять на рынок. Наиболее "громкие" этапы этой истории отразились в спаде покупательской активности в марте, июне и сентябре. Помимо этого, ситуация усугубляется еще и тем, что подобные проблемы с задержкой сроков строительства испытывают и другие областные девелоперы.
Другой значимой проблемой, "спугнувшей" покупателей из Подмосковья, стали многочисленные "мусорные" скандалы. Если еще пару лет назад покупатели могли не обращать особого внимания на неблагоприятное соседство с полигонами ТБО, то сейчас экологическая обстановка приобретает первостепенное значение.
Своеобразное фиаско потерпела и ипотека. В начале года аналитики отмечали, что программа льготной ипотеки для многодетных семей "играет" на стороне подмосковного рынка. Ведь именно там средний ценник на большие квартиры укладывается в лимиты программы — 8 миллионов. Но по итогам года эксперты не зафиксировали существенного вклада этой программы в продажи областной "первички".
За 9 месяцев 2018 года по всей стране было выдано всего 868 таких кредитов на общую сумму 2 миллиарда рублей, при общей сумме кредитования за этот период — 2 триллиона. Даже если бы все эти кредиты были получены на территории Московской области, они не повлияли бы на рынок, считают эксперты.
Как будет развиваться ситуация с ценами в будущем году, пока прогнозировать рано. Рынок Подмосковья инертен, тенденции сюда приходят постепенно из Москвы. Соответственно, можно предположить, если цены и спрос в столице изменят свои значения, то через пару месяцев изменения придут и на рынок Подмосковья.
Фото: ria.ru
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