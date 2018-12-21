Кусок под многоэтажным домом: как делится земля

Если вы все еще не знаете, как проходит процедура оформления в собственность земельного надела под многоквартирным домом, эта статья для вас. Начнем с того, что все эти вопросы прописаны в Жилищном кодексе Российской Федерации и в других законодательных актах, затрагивающих процедуру предоставления право собственности на землю для владельцев квартир. Итак, сама по себе приватизации в данном случае - процесс сложный. Дело в том, что в случае выделения надела земля защищена от требований третьих лиц, в противном же случае муниципальные власти могут заявить свои требования рано или поздно, такое происходит с частой периодичностью.

А как насчет благоустройства прилежащей территории? В том случае, когда она жильцами не приватизирована, нет никакого смысла вкладываться в нее деньгами и силами. Приватизация земли - защита владельцев квартир. Что касается минусов, которые ждут вас после приватизации своего куска земли, это, прежде всего, налоги и штрафы. Штрафы вам светят в том случае, если власти увидят какие-то нарушения в эксплуатации земельного участка. Например, если прилегающая территория будет загрязнена или использована в каких-то незаконных целях. Так или иначе, если вы решили заняться приватизацией, то вот, что вас ждет. Первое - собрать пакет документов.

Чтобы собрать документы, нужно, прежде всего, обратиться в земельный комитет, там вам предоставят кадастровый паспорт участка. Также вам понадобится топографическая съемка территории и план участка, на котором обозначены выделенные границы. Еще очень важно иметь свидетельство о госрегистрации права на земельный надел, также необходимо подготовить соглашение о том, что муниципалитет передает вам на бессрочное пользование землю. Потом идет оценка земельного участка. Справку такого рода вы получите в земельном комитете, ее нужно просто запросить. Еще один момент - справка о площади вашего земельного надела, а также размере предполагающихся выплат. Что касается последнего, такие данные предоставят вам в налоговой службе.

Дальше уже идет копия паспорта заявителя, ИНН, выписка из ЕГРП. Важно иметь кадастровый паспорт, о чем мы говорили выше, потому что в большинстве случаев именно его отсутствие становится причиной того, что приватизация невозможна или она затягивается. Особое внимание стоит уделить цифрам, которые говорят о размере участка, они часто разнятся: в кадастровом паспорте одни, по факту - другие. Основываться во всех компетентных органах будут именно на данных из кадастрового паспорта. Стоит кадастровый паспорт, к слову, немалых денег. Теперь появилось очень важное послабление - можно получить кадастровую схему предъявив документ, который подтверждает право владения территорией.

Теперь распишем план ваших действий: жильцы собираются вместе, устраивают собрание, вы рассказываете им о своих намерениях, они должны высказаться в поддержку вам. Теперь нужно составить письмо, в котором вы указываете, что желаете приватизировать участок под домом, оно отправляется к главе муниципалитета. Теперь нужно подготовить все документы, о которых мы сказали выше, и получить разрешение от властей. И вот уже на этом этапе вы обращаетесь в земельный комитет. Там вам предоставят список нужных документов, в отдельных случаях он может разниться с тем, что мы огласили.

Теперь слово за муниципальными органами, которым вы передаете все документы, они принимают решение, выносят резолюцию. Акт права на собственность будет выдан тогда, когда участок получит границы и появится на городской карте. Теперь свое право собственности нужно зафиксировать в Едином Реестре.

Фото: consultplace.ru

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