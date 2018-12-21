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Автор Мария Иванова

Налоги ЖКХ: как не стать обманутым

Недвижимость

Налоги - головная боль для каждого второго россиянина. Есть, конечно, доля тех, кто вообще не интересуется квитанциями, установил автоплатеж и не хочет даже задумываться о суммах, которые начисляют коммунальные службы. Если вы не из такого числа людей, мы советуем вам научиться разбираться с собственными налогами на жилищно-коммунальные услуги.

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Так, например, размер вашей квартплаты зависит от условий договора с коммунальными компаниями, вы хоть раз думали об этом? Размер оплаты, прежде всего, зависит от площади жилья, это прописано в статье 155 Жилищного Кодекса. То есть - существует определённая сумма, которой хватает на обеспечение всего дома, а ваша квартира - часть многоквартирного здания, следовательно, вы оплачиваете долю от общей суммы в соответствии с тем, какова площадь.

Квартплата складывается из таких расходов, как обеспечение работы внутренних инженерных систем дома, снятие показаний с счётчиков жильцов, предоставление владельцам квартир квитанций об оплате, которые содержат все необходимые данные и подсчёты. Сумму, которую вы должны оплатить за водоснабжение электроэнергию и газоснабжение, потребитель вполне может высчитать сам. Нужно знать только свои показания и тариф. Итак, сняли показания, умножили на установленный властями тариф.

Нужно знать, что вы обязаны оплатить коммунальные услуги в течение трех лет, это единый срок, который установлен Постановлением Правительства Российской Федерации. Что касается 2018 года, были установлены такие тарифы: 93 рубля стоит один куб горячей воды, 23.13 рубля вы отдаете за один куб холодной воды. Идем дальше,  у электроэнергии тарифы разные, они меняются в зависимости от времени суток, днем за киловатт вы заплатите 3.91 рубля, а вот ночью - 2.35. Есть еще одноставочный тариф - 3.84 рубля. Что касается газа, 5635,09 рублей стоит тысяча кубов. Если вы живете в частном доме и у вас электрическая плита, то вы платите по тарифу 2.69 рублей за один киловатт.

Перейдем к подсчетам. Способы бывают разные в зависимости от того, есть у вас общедомовой счетчик, индивидуальный, оба или ни того, ни другого. Итак, есть определенные формулы. Начнем с отопления. Оплата в данном случае рассчитывается так: если у вас нет счетчика ни на весь дом, ни личного, умножается норматив потребления на площадь квартиры и на тариф, формула эта указана в приложении под номером 2 в Постановлении Правительства 354. Идем дальше, если у вас один счетчик на весь дом, вы делите площадь квартиры на общую площадь дома и потом умножаете это на объем тепловой энергии, который указан в показаниях счетчика. И, наконец, третий вариант заключается в том, что у вас есть свой счетчик, значит вы пользуетесь формулой 3.1 того же второго приложения из Постановления, но на этот раз вам нужны еще и показания личного счетчика.

Считаем воду. Если приборов учета у вас нет, то коммунальщики просто умножают количество проживающих людей в квартире на норматив потребления воды в месяц и на тариф. Это формула номер 4 во второй приложении Постановления 307. Если у вас есть счетчик на весь дом, то нужно выяснить разницу между потреблением воды за расчетный период  и тем, какой объем ушел на нежилые помещения, теперь умножить эти цифры на тариф. Теперь поделите число жильцов вашей квартиры на количество всех обитателей дома и добавьте в формулу. Все гораздо проще, когда у вас есть свой счетчик, нужно просто умножить то, что вы потратили за месяц на тариф. Это самый удобный способ.

Будьте внимательны и не дайте себя обмануть.

 

Фото: pikabu.ru

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