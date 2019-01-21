Покупаем новостройку: правила оформления договора долевого участия

Лицо, выступающее покупателем части объекта жилой недвижимости на стадии строительства, становится участником договора долевого участия.

Также, участником может стать любое юридическое лицо, желающее использовать объект в своих целях. К примеру, приобрести площадь объекта на 1 этаже для того, чтобы разместить там магазин. Агентство недвижимости тоже может выступать юридическим лицом.

Невзирая на то, кто является дольщиком: юридическое или физическое лицо, требования выдвигаются одинаковые.

На уровне законодательства термин "договор долевого участия" был официально установлен только в 2005 году, хотя до этого момента существовал длительное время.

Посредством того, что заключается данный договор, устанавливаются права всех участников, и риск стать жертвой юридического мошенничества становится меньше.

Что должно указываться в договоре?

С учетом того, на что направлен договор долевого участия, необходимо четко сформулировать и прописать все пункты, чтобы в будущем не возникло конфликтных ситуаций.

В ДДУ 2018 года, относящемуся к строительству, должны быть следующие сведения:

Сведения об объекте недвижимого имущества, который строится, и конкретно о той части, которая будет передана покупателю после того, как дом будет сдан в эксплуатацию;

Точный срок строительства и сдачи объекта;

Стоимость имущества, порядок и временные рамки оплаты;

Положенные гарантийные сроки на долю объекта строительства.

Очень важно соблюдать все правила, установленные законодательством, при составлении договора. Если речь идет о приобретении доли в доме многоквартирного типа, нужно указать предположительный номер квартиры, номер земельного участка и этаж.

Помимо этого, стоит указать уменьшающий коэффициент, который может понадобиться при строительстве квартиры, пристройке балконов или лоджий.

Также, в 2018 году вступило в силу условие, обязующее указывать в договоре денежные гарантии, для того, чтобы вкладчик не беспокоился, и застройщик добросовестно выполнял свои обязательства.

Нюансы

Ссылаясь на закон №214 ДДУ, должны соблюдаться некоторые требования:

1. Денежные средства дольщика могут привлекаться строительной компанией уже после того, как разрешительная документация на строительство, государственная регистрация на право владения участком земли, которая выделена под строительство, будут получены. Также необходимо ознакомить инвестора с проектной документацией.

2. Привлекать денежные средства инвесторов для строительства недвижимого объекта, на основании договора, могут только официальные агенты по недвижимости или организация-застройщик.

3. Отталкиваясь от метода организации строительства, которому отдали предпочтение, строительная компания должна выбрать способ учета долевого участия в создании объекта недвижимости.

Важно! В обязательном порядке нужно зарегистрировать в Росреестре ДДУ в строительстве.

Оригинал со штампом остается у застройщика, а копия выдается участнику. Дополнительно еще одна копия сохраняется в регистрационном органе.

Установленная госпошлина

Состоянием на 2018 год, физические лица оплачивают госпошлину в размере 200 рублей, а юридические лица оплачивают госпошлину в индивидуальном порядке, размер которой может доходить до 4000 рублей.

Предостережения и советы

Следует проявить бдительность и осторожность при проверке всех бумаг. Потому что мошенники все равно придумывают уловки, и умудряются обманывать граждан.

Первое что нужно сделать — поинтересоваться репутацией строительной компании. Такие сведения можно получить, изучив отзывы бывших заказчиков в сети или обратившись к юристу за консультацией.

Еще очень важно изучить договор на наличие всех обязательных пунктов, и обсудить с застройщиком все нюансы, которые могут возникнуть.

Если вы не отнесетесь с должным вниманием к этому вопросу, установить вашу правоту будет очень тяжело.

В ДДУ 2018 года нужно обязательно прописать:

Конкретный период сдачи имущественного объекта;

Точные характеристики будущего объекта недвижимости;

Срок гарантийных обязательств на квартиру составит 5 лет, и 3 года на коммуникации и тех. оборудование;

Стоимость объекта и график выплат.

Договор должен быть зарегистрирован в срок до 1 месяца максимум.

Также есть возможность застраховать договор. Такую услугу оказывают многие юридические конторы. Так как юристы при проведении данной процедуры досконально проверят правильность оформления документа, риски будут сведены к минимуму.

Помимо этого, при наличии нарушений установленных пунктов условий ДДУ, один из участников сделки имеет право потребовать аннулировать договор. Дольщик может обратиться в суд с требованием о расторжении сделки.

Документы для регистрации