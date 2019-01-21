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Автор Инна Одина

Долги по ЖКХ: чем грозит неуплата коммунальных платежей

Недвижимость

Каждый из нас время от времени испытывает материальные трудности. Это, может быть,  связано с потерей работы или с экономическим положением в стране. Подобные случаи вынуждают нас откладывать погашение коммунальных платежей, однако это не так безопасно, как кажется. Мы думаем, что, если мы являемся собственниками определенной квартиры/дома, то не сможем потерять нашу недвижимость. Но это не так.

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Выселение является вынужденной мерой. Благодаря статье №105 Жилищного кодекса, попавший в такую неприятную ситуацию человек не останется на улице, ему предоставят другое жилище, правда не очень столько комфортное.

Анализ ситуации

Судебное решение может быть вынесено только после подробного анализа возникшей ситуации. Почему гражданин просрочил оплату услуг? Какие обстоятельства этому способствовали? Если будет доказано, что подсудимый не оплачивал счета по уважительной причине, то иск вынесен не будет.

Обстоятельства, которые являются уважительной причиной, указаны  в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от  02.07.2007.

Гражданин, не уплачивающий счета более полугода, может лишиться места проживания. Если он живет на территории социальной жилплощади, то выселение возможно, но только при предоставлении альтернативного пространства для жизни.

Лишить гражданина, который является собственником, единственного жилья невозможно.

Условия

Согласно статье №90, лишить гражданина его места проживания реально только при следующих причинах:

1.    Коммунальные платежи не оплачиваются в течение полугода и более;

2.    Отсутствие уважительных причин для просрочки платежей;

3.    Предоставлена другая жилплощадь.

Порядок

При скоплении долга необходимо будет рассчитываться непосредственно имуществом. Если этих денег не хватит для того, чтобы погасить долг следует выставить квартиру на продажу. Разница в цене будет возвращена собственнику.

Жилье приватизированное

При отсутствии у семьи альтернативного места жительства, выселить её невозможно, основываясь на указанном выше законе.

В ЖК РФ есть требование, которое гласит, что гражданин должен своевременно и в полном объеме оплачивать ЖКХ. Эта обязанность появляется, как только человек вступает в права собственника.  

Учтите, что даже если Вы не проживаете длительное время на данной территории, это не избавит вас от оплаты счетов. Однако можно взять специальную справку, которая подтвердит, что в определенный период вы не живете на данной территории. Эта справка поможет вам осуществить перерасчет.

          Если сумма долга достигла внушительного размера, а жилищник никак не может повлиять на собственника, то обращение в суд самый действенный способ. Если нет большой разницы между кадастровой стоимостью квартиры и долга, уполномоченные лица имеют право выставить жилплощадь на торги. Однако чтобы подобное стало реальностью нужно не оплачивать счета в течение большого отрезка времени.

          Отобрать квартиру у собственника не получится, если в семье есть несовершеннолетние дети, а также, если нет альтернативной жилплощади.

Но, если гражданин владеет ещё одной жилплощадью, то произойдет следующее:

1)    Суд арестует другую недвижимость;

2)    Граждане, проживающие на той территории, выселяются;

3)    Жилплощадь выставляется на аукцион;

4)    Часть денег идёт на погашение долга, другая часть возвращается собственнику;

Муниципальная квартира

Муниципальное жилье находится под управлением местных властей. Порядок выселения из подобных объектов указан в статье №90 ЖК РФ.

Процедура выселения может быть осуществлена только при наличии вступившего в силу решения суда.  

Договор социального найма подписывается каждой семьей, либо отдельно взятым гражданином; при предоставлении муниципалитетом жилплощади это обязательная процедура. Оплата ЖКХ при этом будет обязательным условием. Если жильцы будут игнорировать данный пункт - им вновь грозит выселение.

Решение суда должно содержать информацию о том, что:

1.    Жилье изолированно;

2.    Технические характеристики соответствуют норме;

3.    Квартира располагается в населенном пункте или городе.

Завершение выселения

Процедура по выселению может быть осуществлена при следующих условиях:

1.    Решение суда вступило в силу;

2.    У договора о найме жилого помещения закончился срок действия;

3.    Предоставлено другое жилое помещение, пригодное для проживания.

Общежитие

Аналогичный алгоритм действий происходит при выселении должников из муниципального жилья. При неуплате ЖКХ в течение шести и более месяцев владелец общежития или местные чиновники могут направить иск в суд с просьбой выселить должника. Как уже говорилось ранее, муниципалитет обязан выделить другую жилплощадь. Если в фонде отсутствует свободная жилплощадь, то должники, чаще всего, продолжают проживать на прежнем месте.

Съемная квартира

Выселение в случае, если квартира съемная, происходит намного проще. Причин для выселения может быть множество. Среди них: просрочка ежемесячной оплаты, непотребное поведение, которое может нарушить покой соседей, недобросовестное отношение к имуществу. При этом следует помнить, что важным составляющим является грамотное и подробное составление договора аренды.

Замена

Выселение производится только по решению суда, но должникам необходимо предоставить иную жилплощадь. На продажу выставляется квартира. С помощью полученных денег можно погасить долг. Если останется какая-то часть, она будет возвращена собственнику.

Как показала практика, найти свободную площадь довольно таки сложно, по этой причине должников могут не выселить за просроченные оплаты.

Суд

Суд лояльно относится к тем, у кого возникли проблемы, при которых невозможно было вовремя оплатить ЖКХ:  

1)    Если человек потерял работу;

2)    При задержке зарплаты;

3)    Проблемы трудоустройства;

4)    Проблемы со здоровьем;

5)    Если в семье проживают маленькие дети;

6)    Ограниченные возможности;

7)    Если в семье проживает ребенок-инвалид.

Однозначно суд примет решение о выселении если:

- доказано, что человек безответственен и не выполняет обязательств;

- подсудимый регулярно нарушал сроки оплаты;

- он страдает от зависимостей: алкогольной и/или наркотической.

Приступать к жилищным спорам можно лишь в случае, если установлены причины, по которым долг не был погашен.

Фото: pnp.ru

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Темы жилье недвижимость недвижимость квартира в Москве платеж. коммунальный
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