Право на жилье: как прописать новорожденного ребенка

После рождения на свет младенца у его родителей появляется множество новых забот. Одна из них - оформление всех документов на ребенка. Среди бюрократических процедур важную роль занимает прописка новорожденного.

Порядок

1. Получение свидетельства о рождении - самое первое при постановке на регистрационный учет, что вы должны сделать. Важно понимать, что если ваша пара не расписана, то получить документ вы сможете только через месяц;

2. Если же пара находится в законном браке, то свидетельство выдают в течение десяти дней. Иногда сотрудник ЗАГСа может прибыть в нужный роддом. Это зависит от региона страны.

При самостоятельном обращении вам потребуются следующие документы:

1) Ваш паспорт и паспорт супруга (и);

2) Справка из роддома;

3) Свидетельство о заключении брака.

После, Вам следует направиться в МФЦ, где сотрудник предоставит вам бланк, а также образец заявления. Не более чем через восемь дней свидетельство будет готово. В учреждении вам точно скажут, какого числа вам следует прибыть.

Нужна ли регистрация?

Каждый гражданин РФ должен быть зарегистрирован, однако стоит ли прописывать только появившегося на свет малыша?

В социальных сетях множество пугающих «фактов» о том, что ждёт родителей, если они не зарегистрируют ребенка. Но в действительности они не имеют ничего общего с реальностью.

Распространено мнение, что незарегистрированный ребенок не сможет получить полис ОМС. Оснований это заявление не имеет. Согласно федеральному закону №326 от 19.11.2010, компании по страхованию обязаны выдать этот документ, даже при отсутствии регистрации.

Для того чтобы получить пособие регистрация не требуется, однако прописка вам все же понадобится.

Регистрация необходима в следующих случаях:

- при оформлении материнского капитала;

- при записи в детский сад.

Что необходимо знать?

Оба родителя могут не присутствовать при оформлении регистрации. Но это действует только в том случае, если родители состоят в официальном браке. При отсутствии зарегистрированного брака - оформление происходит при наличии и матери и отца.

При разных прописках родителей, ребенка следует зарегистрировать на территории отца. На это потребуется согласие от матери, заверенное нотариусом.

При регистрации на территории матери, согласие оформлять не нужно.

Если молодые люди не являются владельцами жилья, то разрешение от собственника им не потребуется. Согласие собственника понадобится, если вам нужно будет оформить прописку. Даже если квадратные метры заняты и превысили норму по законодательству - ребенок все равно будет зарегистрирован. Малыш защищён государством.

Сроки

В «мировой паутине» много неправильной информации, которая всех сбивает с толку. Поэтому запомните, что для новорожденных нет конкретных сроков для регистрации!

Штрафы

Штрафных санкций для родителей, которые не зарегистрировали младенца, нет. Штрафные санкции также не вводятся на тех, кто проживает с близкими родственниками и детьми.

Прописка новорожденного

В действительности малыш уже зарегистрирован, однако все же требуется соблюсти некие формальности.

Прописать младенца можно как по месту прописки матери, так и отца.

Материнская прописка

Первичная регистрация происходит автоматически; малыша прописывают по материнской прописке. Однако необходимо собрать некоторые документы. Оформление требует соблюдения определенного порядка.

В первую очередь необходимо обратиться в паспортный стол. Собственнику присутствовать необязательно. Постановка на учёт происходит в течение восьми дней.

Прописка по отцу

Для регистрации малыша по месту проживания отца, необходимы точно такие же документы. Также необходимо получить согласие у супруги, заверенное нотариусом.

Важно!

- Если в свидетельстве о рождении отец не прописан, прописка малыша к отцу не сможет быть осуществлена.

- При регистрации необходимо присутствие обоих родителей.

Без согласия владельца квартиры

При регистрации нового члена общества по месту проживания родителей, согласие от владельца квартиры не требуется.

Для оформления следует:

- Отправиться в МФЦ или УФМС;

- Подготовить заявление.

Для оформления новорожденного понадобятся документы:

- паспорта матери и отца;

- справка из роддома;

- свидетельство о рождении;

- подготовить выписку из домовой книги;

- подготовить домовую книгу, если регистрация производится в частный дом;

- справка с информацией о недвижимости;

- согласие матери, заверенное у нотариуса, при прописке младенца у отца.

Бланк заявление можно получить в паспортном столе. Не делайте помарок, внимательно заполняйте документ.

Сложности

Список документов для прописки малыша определяются законодательством. Будьте бдительны, сотрудники могут потребовать справку о составе семьи, но это незаконно. Также они могут превысить свои полномочия и не принять ваше заявление, если прошло семь дней с рождения ребёнка, а также потребовать оплатить штраф. Всё это является незаконным, так как никаких штрафов младенцам не предусмотрено. Если сотрудник будет убеждать вас в обратном, следует обратиться в прокуратуру.

Фото: domell.ru

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