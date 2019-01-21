Шумные квартиросъемщики у соседей: как с ними бороться

Эта статья была бы бессмысленной, если бы при сдаче соседской квартиры, ваши вновь прибывшие соседи жили тихо и спокойно. Ездили бы на работу, вечером смотрели телевизор, ложились вовремя спать и т.д. Но раз Вы читаете эту статью, скорее всего ваше внимание привлекло необычное, шумное поведение.

В крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург проживает множество людей. И без того заполненные города-миллионеры продолжают расти, вместе с приезжими, которые без конца прибывают в поисках лучшей жизни.

Незаконная сдача жилья

Одной из актуальнейших проблем на сегодня является незаконная аренда жилья. Несмотря на то, что собственники осознают опасность и риски, они продолжают пускать на свою законную территорию совершенно незнакомых людей. Что интересно, те, кто является владельцем элитной площади, чаще всего выбирает законный метод, для получения прибыли.

Представители эконом-класса, наоборот, по статистике всячески скрывают сдачу квартиры, чтобы сократить расходы. Исследования показывают, что более восьмидесяти процентов сделок не оформляется официально.

Сдающие квартиру без соответствующих патентов, по сути, занимаются незаконной деятельностью. Скрывает и уклоняется от оплаты налоговых платежей. Минимум за подобные аферы - у вас закончатся деньги, для того, чтобы погасить все штрафы. Даже если вы умны и хитры, кампания по борьбе с нелегальной сдачей жилья всё же хитрее, так что санкции грядут.

Рискует не только владелец, но и арендатор, особенно своим кошельком, а также спокойствием души. Ведь он не застрахован от неожиданного выселения на улицу.

При поверхностном рассмотрении ситуации можно решить, что без оформления соответствующих документов арендовать квартиру будет значительно легче и дешевле. Но это не так.

Обычно агентства требуют депозит. Он равен половине месячной оплаты квартиры, либо равен полной сумме.

Необходимо учесть затраты на переезды, а также траты на обстановку в новом жилище. Особенно, если обстоятельства будут складываться не очень благоприятно.

Самым лучшим вариантом будет отдать немного больше денег, но при этом заполучить договор, который будет иметь юридическую силу. Так вы будете защищены.

Очень часто ни в чем не повинные соседи становятся страдальцами из-за того, что кто-то незаконно сдал свою жилплощадь. К сожалению, чаще всего их новыми соседями становятся либо через-чур многочисленная и шумная семья нелегалов, либо люди, которые занимаются сомнительной деятельностью.

Подобные категории людей порой живут по принципу «не моё - не жалко». Что приводит ко многим плачевным ситуациям.

За оплату многочисленных уборок, поддержание порядка на территории вокруг, вывоз мусора и другое, отвечают коммунальные структуры. Они распределяют оплату ровно на то количество жителей, которое зарегистрировано в данном доме. Но в многоэтажных домах эконом класса, часто, можно столкнуться с проблемой, что число квартир сдающихся в аренду превышает 30%.

В итоге дом, в котором зарегистрированы три сотни человек, расходует едва ли не в два раза больше ресурсов, чем мог бы. Платежи жильцов резко подскакивают. Это нельзя назвать справедливым.

Как действовать в подобной ситуации? Ответ очевиден. Необходимо защищать свои финансы, свои права. Вам следует направить жалобу.

В первую очередь данную проблему необходимо обсудить с собственником (цей) квартиры. Если разговор ни к чему не привёл - направляем обращение в «Товарищество Собственников Жилья», либо в «Жилищно-строительный кооператив».

Одним из наиболее эффективных вариантов можно назвать обращение к участковому. При нынешнем законодательстве участковый незамедлительно прибудет по указанному адресу и проверит наличие регистрации у жильцов. При отсутствии необходимых документов участковый имеет право получить необходимые разъяснения. При установлении того, что был сокрыт факт сдачи жилья, он имеет право направить информацию об этом в налоговую службу.

Не исключено самостоятельное обращение в налоговую. Ваше заявление не будет пылиться в углу, так как сейчас ведется активная борьба с незаконной арендой. Скорее всего, ваш запрос будет рассмотрен в ближайшее время. Налоговая окружит вас должным вниманием.

Также возможен вариант напрямую обратиться в Федеральную миграционную службу. Но прибегать к подобному варианту следует при точных сведениях по поводу незаконного пребывания ваших новых соседей в РФ.

Как доказать?

Факт незаконной аренды доказать сложно. Это возможно, только, если собственник и арендатор покажут договор об аренде и расписку. Конечно же, ни одна сторона на это не пойдет.

Власти периодически активизируют борьбу с нелегальным съемом жилья. Граждан просят быть бдительными и вовремя сообщать о подобных инцидентах.

Была даже создана «горячая линия». Любой человек может позвонить туда и анонимно доложить о незаконном проживании. Непонятным остаётся то, какие действия будут предприниматься в подобных случаях, и как будут подтверждаться факты.

Наказание за нелегальную сдачу квартиры в аренду

Самый маленький штраф за неуплату налогов - начисление всей суммы в придачу с двадцатью процентами.

При повторившемся незаконном предпринимательстве, штраф удваивается. Если была доказана неуплата налогов в особо крупных размерах, сумма штрафных санкций может достигать полмиллиона рублей. При худшем раскладе - уголовная ответственность.

При подтверждении факта, о незаконной сдаче жилья, арендатора ждёт выселение.

Итак, следуя вышеперечисленному, вы можете защитить свою семью и свой дом от людей, которые нелегально проживают в вашем доме.

Фото: m24.ru

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