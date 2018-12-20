Квартиру затопили соседи﻿: ваши действия

Затопление квартиры - одна из самых распространенных неприятностей, с которыми сталкиваются жильцы многоквартирных домов. Незакрытый кран или лопнувшая труба, испорченная стиральная машинка или изношенные коммуникации - все это может нанести серьезный ущерб жилищу и семейному бюджету. При этом получить деньги за испорченные вещи удается не всегда.

Одна из причин - неправильные действия пострадавших жильцов. В стрессовой ситуации сложно собраться с мыслями и сориентироваться в происходящем намного. Поэтому собственники залитой квартиры часто совершают одни и те же ошибки. Вот наши советы.

Отключите электричество Сначала уберите из опасной зоны наиболее ценные вещи и выдерните из розеток все электрические приборы. А еще лучше обесточить квартиру через электрощит. И только после этого можно начинать искать источник протечки.

Сообщите соседям об аварии

Поднимитесь к соседям и сообщите им о случившемся. Если причиной залива стал сорванный кран или лопнувшая труба, то они смогут устранить протечку и своими силами. Для этого достаточно перекрыть воду в квартире сверху. Если соседей не оказалось дома, звоните в аварийную диспетчерскую.

Сделайте видео и фотографии

Обязательно зафиксируйте последствия затопления с помощью фото или видео. Лучше при свидетелях.

Составьте акт о затоплении

Акт о затоплении станет гарантией того, что вам возместят материальные потери. Обычно этот документ составляют представители жилищной организации. Или cоставьте аналогичный акт в присутствии свидетелей самостоятельно.

Попытайтесь уладить ситуацию мирно

Если квартира застрахована, то нужно сразу позвонить в страховую компанию, чтобы вызвать специалиста для оценки ущерба. Дальше - напишите заявление об убытке, подготовьте акт о затоплении и дождитесь решения о назначении компенсации. Если страховки нет, попытайтесь договориться с соседом о сумме возмещения полюбовно.

Закажите независимую экспертизу

Если сосед отказывается признавать вину и возмещать ущерб, обратитесь к независимым оценщикам. Они помогут установить конкретного виновника, определят размер ущерба и составят акт о нанесенных повреждениях.

Подайте исковое заявление

После проведения оценки ущерба лучше еще раз встретиться с соседями, затопившими квартиру. Возможно, они передумали и готовы к диалогу. Для обращения в суд потребуется следующие документы: исковое заявление, заключение оценщиков, акт о затоплении. А также правоустанавливающие документы, смета на ремонтные работы и фотографии пострадавшей зоны.

Если в течение двух недель ответ не пришел, обращайтесь в суд. Если вы выиграли процесс, но соседи не торопятся возвращать деньги, подайте ходатайство о принудительном исполнении решения суда.

Фото: scmegapolis.ru

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