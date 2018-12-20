Как снизить риски при долгосрочной аренде квартиры

Найти идеальное жилье непросто, а не переплатить и обезопасить себя перед заездом еще труднее. Аренда квартиры, особенно долгосрочная, требует серьезного подхода. Важно знать, как снизить риски и не стать жертвой разного рода мошенников.
Отличие долгосрочной аренды от краткосрочной
Основное отличие долгосрочной аренды от краткосрочной в том, что при долгосрочной (от 12 месяцев) договор обязательно регистрировать в Росреестре. Многие арендодатели из-за этого предпочитают заключать договор на 11 месяцев, а потом его продлевать.
Вы можете обсуждать любую форму аренды жилья. Но в первую очередь вам нужно убедиться в его благонадежности. Для этого попросите его показать документ на право собственности. Это может быть свидетельство о собственности, договор дарения, договор купли-продажи, свидетельство о наследовании либо свидетельство о приватизации.
Лучше, чтобы документы были оригиналами, а не копиями. Ксерокопии легко подделать. Очень важно посмотреть, сколько человек владеет собственностью. Лучше, если это будет один человек. Тогда в договоре указывается две стороны. Это владелец квартиры и вы. В случае, если же в свидетельстве на право собственности прописаны несколько человек, вам нужно будет собрать и все их подписи без исключения.
Что должно быть в договоре
К составлению договора нужно подойти ответственно. В идеале пригласить юриста. Единого образца этого документа не существует. Но с определенностью можно сказать, что в нем должно быть обязательно. В договоре должны быть указаны все ваши данные, а также все данные собственника жилья. Также сведения о квартире. В частности, адрес, кому принадлежит, площадь помещений и т. д. Помимо этого в договоре обязательно должны быть прописаны условия оплаты. Это умма, порядок погашения и крайние сроки. Помимо этого в договоре непременно должна быть информация об обязанностях сторон. Не забудьте про пункт об условиях расторжении договора.
Что важно учесть при оплате
Порядок оплаты прописывается в договоре. Там же лучше всего прописать и предпочтительную форму передачи денежных средств. При оплате наличными попросите арендодателя приготовить форму расписки о получении средств в двух экземплярах. Одна расписка должна остаться у вас. Это важно. Копия расписки юридической силы не имеет. Расписка сохраняет юридическую силу на протяжении трех лет. При оплате банковскими или почтовыми переводами обязательно сохраняйте квитанции и все документы в надежном месте, чтобы на восстановление потом не тратить очень время и силы.
Фото: myjus.ru
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