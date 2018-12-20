Предоставление ипотеки под залог недвижимости

Когда банк рассматривает заявление о предоставлении ипотеки под залог, первоначально оценивают два критерия - заемщик имеет возможность оплачивать кредит и объект залога является ликвидным.

Отсутствие задолженностей, хорошая история кредитования, стабильный хороший уровень дохода - половина успеха для заемщика.

Как это работает?

Большое количество граждан нашей страны только благодаря ипотеке имеют возможность получить собственное жилье.

Ипотека под залог недвижимости очень распространенное явление и составляет больше половины всех ипотечных кредитов. В большинстве случаев в таких кредитах залогодателем выступает третье лицо, а не сам кредитуемый.

К примеру, молодая семья получает кредит на приобретение собственного жилья, за счет того, что родители заключают соглашение о залоге своего жилья.

Однако есть определенный риск такого вида займа. Если заемщик перестает платить, по решению суда банк может изъять имущество, находящееся под залогом, без учета интересов владельцев.

Собственники будут выселены из собственного жилья, без права предоставления другого имущества.

Когда заключается сделка залога, согласие должны дать все прописанные в ней лица.

Разновидности займов

Виды займа можно разделить по нескольким критериям:

1. Сумма займа - крупный или мелкий;

2. Назначение займа - целевой или нецелевой;

3. Срок займа - долгий или краткосрочный.

Ипотечный кредит под залог недвижимости - это такой же универсальный кредит, который можно потратить на иные нужды, помимо приобретения жилья.

Предписание закона

Требования, которые выдвигают для урегулирования взаимоотношений между банком и заемщиком, обозначены в Гражданском Кодексе РФ (статьи 334-360 залог и 361-370 поручительство).

ФЗ №102 «Об ипотеке» от 16.07.1998 г. указывает на правила ипотечного кредитования под залог недвижимости.

Основные требования законодательства

Федеральный закон «Об ипотеке» указывает:

Требования по составлению договора ипотеки и страхованию объекта недвижимого имущества;

Устанавливает обязанности и права между взаимоотношениями заемщика и кредитора;

Основания для возникновения взаимодействий по кредитованию между заемщиком и банком.

Также, в статье 5 ФЗ №102 имеется перечень объектов недвижимости, которые могут выступать в качестве залога.

Перечень объектов:

Квартира;

Участок земли;

Частный дом;

Любой вид судна (речной, морской и воздушный) или космический аппарат;

Комната в общежитии и коммуналке.

В дополнение к этому списку, также значится, что в качестве залога могут предлагаться:

Доля в общей собственности;

Арендные права на земельный участок.

Состояние залогового имущества должно быть удовлетворительное - не в аварийном и ветхом состоянии, или подлежащем реконструкции.

Банк тщательно проверяет юридическую историю. Жилплощадь, которая была получена в наследство или по договору дарения воспринимается банком с осторожностью.

Предлагаемые банками условия

При составлении программы ипотечного кредитования, любой банк рассчитывает на получение определенной прибыли (процентная ставка по кредиту, комиссия, взыскание на заложенную недвижимость, в случае нарушений со стороны заемщика).

Несмотря на это, для заемщиков, имеющих хороший уровень дохода и желающих получить недвижимость как можно быстрее это очень хороший вариант.

Приведем примеры некоторых банков и их условий.

Газпромбанк

Этот банк является одним из крупнейших инвесторов на рынке недвижимости.

Условия ипотечного кредитования предполагают предоставление кредита не только под залог жилья, но и иных объектов недвижимого имущества и даже арендных прав на предприятия.

ВТБ 24

Процентная ставка у этого банка составит от 11,4 % годовых. Страхование - обязательное условие сделки.

Жилье можно приобрести как в новостройке, так и на вторичном рынке недвижимости.

Ваши действия при оформлении

Можно заполнить заявку на сайте выбранного вами банка или обратится лично.

После того, как заявитель предоставит все необходимые сведения начнется процесс рассмотрения заявки.

Документы для оформления:

оригинал и копия паспорта;

сведения о доходах - справка 2-НДФЛ или по форме банка;

документы на объект залога;

документы созаемщиков и поручителей (если такие имеются).

Этот список бывает и больше, так как все зависит от требований банка, в котором оформляется ипотека. Сумма кредита будет рассчитываться в зависимости от платежеспособности заемщика.

Платить за страхование можно за счет кредитных средств. Если заемщик отказывается от страховки, процентная ставка по кредиту, как правило, увеличивается.

Все «за» и «против»

Ипотека очень хороша тем, что позволяет улучшить условия проживания быстрее.

Если ваш доход имеет высокий уровень, вам не составит труда погасить такой кредит.

Однако, перед тем, ка направится в банк стоит хорошо проанализировать все «за» и «против» и предположить все возможные непредвиденные обстоятельства.

1. Объект залога может быть утрачен в следствие пожара и т.п. Страховка не всегда полностью возмещает убытки от, к примеру, сгоревшего дома, а кредит остается прежним.

2. Потеря стабильного дохода, по различным причинам. Если причиной стала болезнь, страховка поможет, но в таком случае страховые компании очень часто стараются предпринять все возможное, чтобы снизить сумму выплаты.

3. Даже если нет возможности платить кредит по состоянию здоровья, банки чаще всего не соглашаются на отсрочку и обращаются в суд. Их действия вполне правомерны, в силу положений, указанных в статье 446 ГПК РФ.

4. Когда в качестве залогодателя выступает третье лицо, он сильно рискует лишиться имущества, в том случае, если заемщик не оплачивает кредит на протяжении нескольких месяцев.

5. Поручители тоже несут риск, в связи с тем, что кредитор может их привлечь, в случае неуплаты, и обязать выплачивать ипотеку частично или полностью.

Когда вы принимаете решение поучаствовать в подобной сделке, в любом статусе, досконально проанализируйте все аспекты, так как последствия могут быть очень серьезные.

Фото: 4memo.ru

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