Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Недвижимость
Проекты Аналитика Интервью Мнение
Автор Любовь Овчарова

Предоставление ипотеки под залог недвижимости

Недвижимость

Когда банк рассматривает заявление о предоставлении ипотеки под залог, первоначально оценивают два критерия - заемщик имеет возможность оплачивать кредит и объект залога является ликвидным.

Предоставление ипотеки под залог недвижимости. 396143.jpeg

Отсутствие задолженностей, хорошая история кредитования, стабильный хороший уровень дохода - половина успеха для заемщика.

Как это работает?

Большое количество граждан нашей страны только благодаря ипотеке имеют возможность получить собственное жилье.

Ипотека под залог недвижимости очень распространенное явление и составляет больше половины всех ипотечных кредитов. В большинстве случаев в таких кредитах залогодателем выступает третье лицо, а не сам кредитуемый.

К примеру, молодая семья получает кредит на приобретение собственного жилья, за счет того, что родители заключают соглашение о залоге своего жилья.

Однако есть определенный риск такого вида займа. Если заемщик перестает платить, по решению суда банк может изъять имущество, находящееся под залогом, без учета интересов владельцев.

Собственники будут выселены из собственного жилья, без права предоставления другого имущества.

Когда заключается сделка залога, согласие должны дать все прописанные в ней лица.

Разновидности займов

Виды займа можно разделить по нескольким критериям:

1. Сумма займа - крупный или мелкий;

2. Назначение займа - целевой или нецелевой;

3. Срок займа - долгий или краткосрочный.

Ипотечный кредит под залог недвижимости - это такой же универсальный кредит, который можно потратить на иные нужды, помимо приобретения жилья.

Предписание закона

Требования, которые выдвигают для урегулирования взаимоотношений между банком и заемщиком, обозначены в Гражданском Кодексе РФ (статьи 334-360 залог и 361-370 поручительство).

ФЗ №102 «Об ипотеке» от 16.07.1998 г. указывает на правила ипотечного кредитования под залог недвижимости.

Основные требования законодательства

Федеральный закон «Об ипотеке» указывает:

  • Требования по составлению договора ипотеки и страхованию объекта недвижимого имущества;
  • Устанавливает обязанности и права между взаимоотношениями заемщика и кредитора;
  • Основания для возникновения взаимодействий по кредитованию между заемщиком и банком.

Также, в статье 5 ФЗ №102 имеется перечень объектов недвижимости, которые могут выступать в качестве залога.

Перечень объектов:

  • Квартира;
  • Участок земли;
  • Частный дом;
  • Любой вид судна (речной, морской и воздушный) или космический аппарат;
  • Комната в общежитии и коммуналке.

В дополнение к этому списку, также значится, что в качестве залога могут предлагаться:

  • Доля в общей собственности;
  • Арендные права на земельный участок.

Состояние залогового имущества должно быть удовлетворительное - не в аварийном и ветхом состоянии, или подлежащем реконструкции.

Банк тщательно проверяет юридическую историю. Жилплощадь, которая была получена в наследство или по договору дарения воспринимается банком с осторожностью.

Предлагаемые банками условия

При составлении программы ипотечного кредитования, любой банк рассчитывает на получение определенной прибыли (процентная ставка по кредиту, комиссия, взыскание на заложенную недвижимость, в случае нарушений со стороны заемщика).

Несмотря на это, для заемщиков, имеющих хороший уровень дохода и желающих получить недвижимость как можно быстрее это очень хороший вариант.

Приведем примеры некоторых банков и их условий.

Газпромбанк

Этот банк является одним из крупнейших инвесторов на рынке недвижимости.

Условия ипотечного кредитования предполагают предоставление кредита не только под залог жилья, но и иных объектов недвижимого имущества и даже арендных прав на предприятия.

ВТБ 24

Процентная ставка у этого банка составит от 11,4 % годовых. Страхование -  обязательное условие сделки.

Жилье можно приобрести как в новостройке, так и на вторичном рынке недвижимости.

Ваши действия при оформлении

Можно заполнить заявку на сайте выбранного вами банка или обратится лично.

После того, как заявитель предоставит все необходимые сведения начнется процесс рассмотрения заявки.

Документы для оформления:

  • оригинал и копия паспорта;
  • сведения о доходах - справка 2-НДФЛ или по форме банка;
  • документы на объект залога;
  • документы созаемщиков и поручителей (если такие имеются).

Этот список бывает и больше, так как все зависит от требований банка, в котором оформляется ипотека. Сумма кредита будет рассчитываться в зависимости от платежеспособности заемщика.

Платить за страхование можно за счет кредитных средств. Если заемщик отказывается от страховки, процентная ставка по кредиту, как правило, увеличивается.

Все «за» и «против»

Ипотека очень хороша тем, что позволяет улучшить условия проживания быстрее.

Если ваш доход имеет высокий уровень, вам не составит труда погасить такой кредит.

Однако, перед тем, ка направится в банк стоит хорошо проанализировать все «за» и «против» и предположить все возможные непредвиденные обстоятельства.

1.      Объект залога может быть утрачен в следствие пожара и т.п. Страховка не всегда полностью возмещает убытки от, к примеру, сгоревшего дома, а кредит остается прежним.

2.      Потеря стабильного дохода, по различным причинам. Если причиной стала болезнь, страховка поможет, но в таком случае страховые компании очень часто стараются предпринять все возможное, чтобы снизить сумму выплаты.

3.      Даже если нет возможности платить кредит по состоянию здоровья, банки чаще всего не соглашаются на отсрочку и обращаются в суд. Их действия вполне правомерны, в силу положений, указанных в статье 446 ГПК РФ.

4.      Когда в качестве залогодателя выступает третье лицо, он сильно рискует лишиться имущества, в том случае, если заемщик не оплачивает кредит на протяжении нескольких месяцев.

5.      Поручители тоже несут риск, в связи с тем, что кредитор может их привлечь, в случае неуплаты, и обязать выплачивать ипотеку частично или полностью.

Когда вы принимаете решение поучаствовать в подобной сделке, в любом статусе, досконально проанализируйте все аспекты, так как последствия могут быть очень серьезные.

 

Фото: 4memo.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

ЦБ опять повысил ключевую ставку: ипотека подорожает﻿

Что лучше: ипотека или аренда﻿

Ипотека без первого взноса доступна только в трети ЖК﻿

 

 

 

 

Предоставление ипотеки под залог недвижимости Предоставление ипотеки под залог недвижимости

Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

 
Темы банк ставка кредит ипотека недвижимость квартира купить
Обсудить
Актуальная аналитика
Туризм
"Зеленый" подъемник хребта Аибга
Кремль
Главные ответы Путина: от Крыма и жены до ядерной войны
Интересное и полезное
На грани исчезновения. О шиншиллах диких и домашних
Новости Все >
Путин допустил сокращение объемов строительства и рост стоимости жилья﻿
Лукашенко отдал приказ сделать Минск европейской столицей
Верховная рада решила отобрать у УПЦ каноническое название
Соцопрос: все больше россиян считает, что страну ведут не туда
Применение "умных" технологий в ЖКХ не приведет к росту тарифов﻿
С сайта мэрии утекли данные родителей московских школьников
В ДНР предупредили о подготовке ВСУ к штурму Донбасса
Кардиологи: употребление морепродуктов полезно при гипертонии
Эстонским уклонистам запретят рыбачить
Ученые США доказали внеземное происхождение жизни
Сейчас читают
Десять растений, которых боятся комары
Цветы и растения
Десять растений, которых боятся комары
Почему Россия не учится на ошибках Каддафи
Евросоюз
Почему Россия не учится на ошибках Каддафи Видео 
Вероятность войны между Россией и НАТО повысилась до 70 процентов
Военные новости
Вероятность войны между Россией и НАТО повысилась до 70 процентов
Читательский топ
WATM смоделировал удар русского "Борея" по США
Москва недовольна отказом Индии от покупки российских зенитных систем
"Готовьтесь выживать": кого уволят после Нового года
Космонавты "потрошили" корабль "Союз" наугад
Записи белорусского чиновника на совещании у президента шокировали общество
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать

Любая атака на Донбасс приведет к окончанию существования Украины как суверенной страны - подтвердили высокопоставленные источники в Минобороны России.

В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать
Германия выставила условия для сохранения "Северного потока - 2"
Правила игры
Германия выставила условия для сохранения "Северного потока - 2"
Военные новости
ИноСМИ: утопленный авианосец США означает конец войны
Военные новости
WATM смоделировал удар русского "Борея" по США
Новости Украины
В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать

Любая атака на Донбасс приведет к окончанию существования Украины как суверенной страны - подтвердили высокопоставленные источники в Минобороны России.

В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать
Германия выставила условия для сохранения "Северного потока - 2"
Правила игры
Германия выставила условия для сохранения "Северного потока - 2"
Бывший СССР
Лавров объяснил, почему Россия не признает республики Донбасса
Новости Украины
День рождения Бандеры стал официальным украинским праздником
Общество
Почему две трети россиян хотят вернуться в СССР

До двух третей населения выросло количество россиян, сожалеющих о распаде СССР.. Эксперты считают, что причиной стали "людоедские" законы и реформы власти.

Почему две трети россиян хотят вернуться в СССР
Единственный ракетный катер Украины остался без ракет
Военные новости
Единственный ракетный катер Украины остался без ракет
Новости Украины
В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать
Кошелек
Голодавший по-народному депутат просит дать россиянам денег на еду
Руслан Веснянко Украина и Россия соревнуются в пенсионной реформе Руслан Веснянко Соломон Соловьев Генераторы, запускающие жизнь - Гороскоп дня Соломон Соловьев Павел Морозов Как избежать рисков при сдаче квартиры в наём﻿ Павел Морозов
Комментарии
Почему у Путина нет своего смартфона
В ноябре реальные доходы россиян сократились почти на 3%
Росстат: россияне беднеют с каждым годом
Физкультура на пенсии позволяет оставаться в светлом уме
2018 год Дональда Трампа: триумфу места нет
Ученые США доказали внеземное происхождение жизни
Росстат: россияне беднеют с каждым годом
Американцы давно живут в "матрице" и тянут за собой весь мир
Патриарх Кирилл призвал глав церквей "откреститься" от ПЦУ
В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать
Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море
Зачем США нужна паника на золотом рынке?
Росстат: россияне беднеют с каждым годом
Зачем США нужна паника на золотом рынке?
Ученые США доказали внеземное происхождение жизни
Зачем США нужна паника на золотом рынке?
В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать
Зачем США нужна паника на золотом рынке?
В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать
Германия потребовала вернуть трофеи СССР
Зачем США нужна паника на золотом рынке?
История и современность Все >
Герцог Бекингем. История английского фаворита
Герцог Бекингем. История английского фаворита
Чипекве – пожиратель бегемотов
Чипекве – пожиратель бегемотов
Эстонским уклонистам запретят рыбачить
Эстонским уклонистам запретят рыбачить
Противогаз: история появления, типы и виды
Противогаз: история появления, типы и виды
Путин предупредил о возможности и опасности ядерной войны
Путин предупредил о возможности и опасности ядерной войны
Предлагала ли Турция военным США "покопаться" в С-400
Предлагала ли Турция военным США "покопаться" в С-400
США поменяли планы и готовятся к выводу войск из Сирии
США поменяли планы и готовятся к выводу войск из Сирии
В Ростовской области огласили инвестпослание: зеленый свет дадут бизнесу и туризму
В Ростовской области огласили инвестпослание: зеленый свет дадут бизнесу и туризму
В Японии рассекретили документы о переговорах с США по поводу Курил
В Японии рассекретили документы о переговорах с США по поводу Курил
Путин пообещал жениться
Путин пообещал жениться
Статистика: россияне деградируют от бедности
Статистика: россияне деградируют от бедности
Женское Все >
10 основных работ на даче в зимний период
10 основных работ на даче в зимний период
Супернабор! Устраиваем клумбу у прудика
Супернабор! Устраиваем клумбу у прудика
Нертера не любит жары и избытка влаги
Нертера не любит жары и избытка влаги
Куда зимой деваются вредители
Куда зимой деваются вредители
Лечим остеохондроз травами и ваннами
Лечим остеохондроз травами и ваннами
Роспотребнадзор: руки нужно мыть регулярно
Роспотребнадзор: руки нужно мыть регулярно
Кардиологи рекомендуют гипертоникам потреблять морепродукты
Кардиологи рекомендуют гипертоникам потреблять морепродукты
202 года понадобиться, чтобы зарплаты женщин и мужчин сравнялись
202 года понадобиться, чтобы зарплаты женщин и мужчин сравнялись
Ольга Бузова вышла в кричащем платье
Ольга Бузова вышла в кричащем платье
Как сексуальное возбуждение влияет на интеллект мужчин
Как сексуальное возбуждение влияет на интеллект мужчин
Врачи о том, как сохранить здоровье перед новогодними праздником
Врачи о том, как сохранить здоровье перед новогодними праздником
На что обратить внимание при выборе пуховика
На что обратить внимание при выборе пуховика
Появилось новое психическое расстройство, связанное с селфи
Появилось новое психическое расстройство, связанное с селфи
Врачи установили, что возбужденные мужчины становятся глупыми
Врачи установили, что возбужденные мужчины становятся глупыми
Мужское Все >
Планета, где почти не бывает новогодних праздников
Планета, где почти не бывает новогодних праздников
Рыба-паразит
Рыба-паразит
Неудачные идеи кухонного интерьера
Неудачные идеи кухонного интерьера
Советы по ремонту кухни
Советы по ремонту кухни
Стираем кухонные полотенца
Стираем кухонные полотенца
Плохая вода из крана: что делать
Плохая вода из крана: что делать
Советы по правильному уходу за одеждой и обувью
Советы по правильному уходу за одеждой и обувью
Фетучини с семгой: вкусный и полезный обед
Фетучини с семгой: вкусный и полезный обед
Самые эффективные упражнения для похудения в области бедер
Самые эффективные упражнения для похудения в области бедер
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Верховная рада решила отобрать у УПЦ каноническое название
Верховная рада решила отобрать у УПЦ каноническое название
Патриарх Кирилл призвал глав церквей "откреститься" от ПЦУ
Патриарх Кирилл призвал глав церквей "откреститься" от ПЦУ
На грани исчезновения. О шиншиллах диких и домашних
На грани исчезновения. О шиншиллах диких и домашних
Советы по уходу за хорьками
Советы по уходу за хорьками
Акула и рыбак подрались из-за рыбы
Акула и рыбак подрались из-за рыбы
Отпуск в компании с домашними животными: техника безопасности
Отпуск в компании с домашними животными: техника безопасности
Догхантеры и котокафе объявлены вне закона
Догхантеры и котокафе объявлены вне закона
Адаптация к климату для животного мира
Адаптация к климату для животного мира
На Ладоге спасли рыбака
На Ладоге спасли рыбака
Охотники на собак и котокафе теперь вне закона
Охотники на собак и котокафе теперь вне закона
Американские дизайнеры создали зеркала с бахромой
Американские дизайнеры создали зеркала с бахромой
На новогоднюю группу товаров сетевики повысили цены
На новогоднюю группу товаров сетевики повысили цены
Стивен Сигал борется за сохранение дальневосточного леопарда
Стивен Сигал борется за сохранение дальневосточного леопарда
Пилоты наденут наручники на пассажиров
Пилоты наденут наручники на пассажиров
Не поддавайтесь цыганским чарам
Не поддавайтесь цыганским чарам
Северная Америка
2018 год Дональда Трампа: триумфу места нет

Было бы приятно подумать, что Вашингтон наконец-таки принял свое поражение в Сирии, поскольку притворяться и дальше уже кажется смешным.

2018 год Дональда Трампа: триумфу места нет
Американцы давно живут в "матрице" и тянут за собой весь мир
США и Канада. Новости и аналитика
Американцы давно живут в "матрице" и тянут за собой весь мир
В паспортах граждан Германии появится "разнообразный" пол
Евросоюз
В паспортах граждан Германии появится "разнообразный" пол
Речь Си Цзиньпина о мощи Китая разочаровала инвесторов
Дальний Восток
Речь Си Цзиньпина о мощи Китая разочаровала инвесторов
Почему Китай приостановил Никарагуанский канал и оставил в покое Тайвань?
Дальний Восток
Почему Китай приостановил Никарагуанский канал и оставил в покое Тайвань?
Будет ли Россия присоединять Белоруссию
Новости Белоруссии
Будет ли Россия присоединять Белоруссию
Во сколько обходится Украине "бережливость" Петра Порошенко
Новости Украины
Во сколько обходится Украине "бережливость" Петра Порошенко
Начнет ли Украина вторжение в ДЛНР и войну с Россией
Новости Украины
Начнет ли Украина вторжение в ДЛНР и войну с Россией
Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море
Евросоюз
Россия отвергла предложение Германии о присутствии ОБСЕ в Азовском море
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
США и Канада. Новости и аналитика
В чем признается Бутина и какие санкции это обеспечит
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ