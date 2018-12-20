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Автор Мария Иванова

ТСЖ: как и зачем?

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ТСЖ собирается только так, как это закреплено в Жилищном Кодексе, других вариантов нет. То есть, законодатель строго обозначил порядок и схему действий жильцов многоквартирных домов.

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Выглядит это так: создание инициативной группы - первое, что делают жильцы, дальше идет составление устава, он обязательно должен быть в ТСЖ, потом жители квартир занимаются тем, что собирают всех остальных (ведь инициативная группа - далеко не все), они извещают всех собственников помещений, говорят о том, где и когда будет собрание.

 В ходе этого общего собрания жильцы обсуждаю устав, голосуют, утверждают устав. Теперь все должны поставить свои автографы в протоколе общего собрания, это очень важно сделать, далее жильцы делают копии этого протокола, которые обязательно должны быть заверены нотариально. И вот, когда в руках у председателя есть два экземпляра, он обращается в налоговую службу. Там собственнику, который избран председателем, выдают свидетельство о регистрации и выписку из ЕГРЮЛ. Следующий шаг - создание банковского счета.

Итак, у нас уж есть ТСЖ, что дальше? А далее функции и обязанности, которые вытекают из статуса ТСЖ. Общее имущество требует грамотного управления, такого, чтобы все жильцы чувствовали себя комфортно, могли реализовывать свои идеи по поддержанию дома в порядке и безопасности. Что касается задач самого ТСЖ, это заключение договоров с исполнителями коммунальных услуг, это поддержание должного санитарного состояния дома, проведение капитального и текущего ремонта дома по необходимости.

ТСЖ отвечает также за сбор платежей с собственников дома за оказанные услуги. Все эти средства подсчитываются, ТСЖ ведет учет, учитывает все расходы дома и утверждает их на общем собрании.

Если вы еще не поняли, ТСЖ - юридическое лицо, следовательно, устав в этом случае играют важную роль, он определяет все действия, а также нельзя забывать о Жилищном Кодексе. Итак, устав предусматривает наличие управляющего органа внутри ТСЖ, он может быть в лице одного человека - председателя, а может быть коллегиальным, то есть - несколько каких-то собственников.

В последнем случае все решения принимаются на общем собрании, это называется правлением ТСЖ. На общем собрании выбирают тех, кто войдет в правление, в уставе прописывается срок полномочий этого органа, но более двух лет собственники не могут входить в правление, это прописано в статье 147 Жилищного Кодекса РФ.

Правление по факту руководит ТСЖ, на общих собраниях оно отсчитывается о проделанной работе, надо сказать, что в правлении могут быть не только собственники. Закон не запрещает принимать в состав правления лиц, с которыми жильцы заключили договор об управлении имуществом дома. Чаще всего речь идет о специалистах ЖКХ, на которых гораздо легче переложить все коммунальные заботы.

Что касается всех участников ТСЖ, это добровольное вступление собственников не только жилых помещений, но и нежилых. Так что, никто не может упрекнуть человека в нежелании участвовать в жизни дома, он просто не обязан. Бывает и так, что несколько домов создают одно ТСЖ, если их участки граничат, это очень удобно.

Бывает и так, что владельцы дач и коттеджей организуют свое ТСЖ, это закон тоже допускает. Обязательным является только одно - один дом не может иметь два или более ТСЖ. Только одно ТСЖ на один дом - это неизменно. Что касается выхода ТСЖ, с этим не может быть никаких проблем. Заявление на имя председателя или правления ТСЖ поможет вам прекратить свои отношения с органом. В целом - хорошо работающее ТСЖ - очень удобная система для всех владельцев квартир. 

Фото: pravo.moe

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