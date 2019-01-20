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Автор Павел Морозов

Технология обмана: как отбирают квартиры у стариков﻿

Недвижимость

Самая незащищенная, слабая группа населения - это пожилые люди. А если еще нет близких родственников, то старики становятся весьма подвержены риску оказаться жертвой квартирных мошенников.

Технология обмана: как отбирают квартиры у стариков﻿. 397455.jpeg

Если есть близкие люди, которые могли бы помочь, подсказать, уберечь, им самим нужно понимать, чего опасаться. Судебная практика последнего десятилетия выделяет три самых распространенных способа завладения имуществом пожилых собственников жилья.

Втереться в доверие

Наиболее распространенный прием преступников — это переоформление жилья в свою пользу путем введения в заблуждение и обмана.

Сначала мошенники втираются в доверие, располагают к себе пожилых собственников, обещают им богатую и счастливую старость. А потом взамен просят подписать договор. Стариков заверяют, что их квартира останется в их полном владении. И что оснований для беспокойства нет.

Но злоумышленники подсовывают договоры купли-продажи, заранее ознакомив с иным договором, например, пожизненного содержания с иждивением или аренды.

В большинстве случаев пострадавшие вообще не смотрят, что они подписывают. Ведь они полностью доверяют обхаживающим их преступникам. После переоформления квартиры продаются. А новые собственники стариков выселяют.

Закон предусматривает возможность оспаривания сделок, совершенных под влиянием обмана или заблуждения. Но на практике только 30% договоров признаются судами недействительными.

Кража или подделка документов

Еще один популярный способ завладения жильем стариков — это кража или фальсификация документов. Мошенники обхаживают пожилых собственников, заботятся о них, дружат. И попутно выведывают информацию о наличии или отсутствии родственников, хороших знакомых, узнают место хранения документов.

Под предлогом более тщательного ухода или оказания различных услуг, стариков уговаривают подписать доверенности. Потом они в действительности используются для переоформления жилья на мошенников.

Помимо этого, применяются и более простые, и в то же время дерзкие схемы. Например, когда с похищенным паспортом пожилого собственника в регистрационную палату обращается подставное лицо.

Спохватиться о пропаже правоустанавливающих документов пожилые люди могут через несколько лет. А то и вообще не спохватиться до самой смерти.

Если подобная информация выяснится, то аннулировать сделку вполне реально. И шансы положительного судебного разбирательства близки к 100%.

Но бывают случаи, когда на недвижимость стариков преступники покушаются несколько раз. Так, одну квартиру в Москве, принадлежащую восьмидесятилетнему дедушке, в течение последних десяти лет разные мошенники переоформляли в свою пользу четыре раза, и каждый раз дедушке удавалось отсудить свое жилье.

Запугивание

Иногда используются бандитские собственности пенсионеров, связанные с ограничением свободы. А иногда и насильственным вывозом в удобное для преступников место, где под угрозами старики вынуждены подписывать договоры по отчуждению недвижимости.

В таких случаях жертвы преступников данной категории как правило уже не возвращаются к себе в квартиры. А порой и безвестно исчезают.

Характерной чертой последующих отношений являются долгие споры между новыми собственниками, которые уже успевают купить эти квартиры у мошенников, с дальними родственниками стариков или муниципальными властями, претендентами на выморочное имущество.

Фото: nzd22.ru

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Технология обмана: как отбирают квартиры у стариков﻿
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