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Автор Павел Морозов

Жилье по наследству: как избежать семейных раздоров﻿

Недвижимость

Завещание известно как распространенный способ определения судьбы имущества на случай смерти наследодателя. Порой это предоставляет последнему право посчитаться с некоторыми родственниками и, наоборот, поощрить своих любимчиков. Довольно часто решения наследодателя идут вразрез с ожиданиями родственников. И это приводит к различным семейным спорам.

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Дееспособность наследодателя

Закон предъявляет к завещанию ряд требований. Их несоблюдение ведет к его недействительности. В частности, наследодатель должен обладать полной дееспособностью на момент составления завещания. В отдельных случаях для "нейтрализации" наследников по завещанию оспаривается психическая адекватность последнего во время совершения завещания. В этом случае наследники могут  привлечь к участию в деле экспертов. А также добиваться проведения психолого-психиатрической экспертизы.

Изменение, отмена завещания

Время составления завещания также играет важное значение. Известно, что каждое последующее завещание отменяет предыдущее в части, ему противоречащей. Но только когда удается точно определить время его составления исходя из текста или на основании других фактов или показаний свидетелей. В судебной практике известен случай, когда бизнесмен, находящийся в сложных отношениях со своей семьей, за один день составил два завещания у разных нотариусов.

Право на обязательную долю в наследстве

При наследовании по завещанию возможна ситуация, когда часть имущества наследодателя должна перейти лицам, имеющим право на обязательную долю в наследстве. В частности, ими могут быть несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя. Или его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

Не меньше семейных споров возникает и при наследовании по закону.

Наследуются ли долги?

Состав наследуемого имущества может быть чрезвычайно разнообразен. И не только со знаком "плюс". Все долги наследодателя, например, алименты, тоже переходят к его наследникам.

Известен судебный случай, когда вселившись после смерти матери в ее однокомнатную квартиру, дочь была немало удивлена. Дело в том, что вскоре ей позвонили из банка и потребовали уплаты платежей и штрафов по потребительскому кредиту. Оказалось, что покойная взяла незадолго до смерти. Надо отметить, что сумма кредита была достаточно внушительная. А дочь, хоть и не обращалась к нотариусу в целях подтверждения правопреемства, в данной квартире проживала и оплачивала все коммунальные платежи. И это означает, что она фактически приняла наследство и обязана будет удовлетворить требования кредитной организации.

Первый в очереди

Очередность наследования подчас также оказывается непрозрачной. Первые в очереди наследования стоят супруг, дети, родители. Вторыми идут братья и сестры, дедушка и бабушка. Племянник может наследовать по праву представления только при отсутствии первоочередных наследников.

Недостойные наследники

Порой в борьбе за материальное близкие родственники совершают обманы, подлоги и даже преступления. Правильное составление завещания с соблюдением всех требований значительно уменьшит количество лазеек для недобросовестных манипуляций со стороны претендентов на наследство. А наследнику надо помнить, что реализация права на наследство ограничена определенным сроком.

Фото: rucountry. ru

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