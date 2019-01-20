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Автор Павел Морозов

Плюсы и минусы покупки жилья в Новой Москве

Недвижимость

С открытием новых станций метро и развитием транспортной сети присоединенные территории постепенно становятся полноценной частью столичного мегаполиса. Тем не менее процесс интеграции занимает много времени. А решение о покупке надо принимать уже сейчас.

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Аргументы за: цена

Начнем с того, что новостройки Новой Москвы весьма востребованы. Жилье на присоединенных территориях дешевле по сравнению со "старой" Москвой. Средневзвешенная цена квадратного метра на территории Новомосковского округа в конце III квартала 2018 года составила 110 600 рублей. В Троицком административном округе — 71 600 рублей.

Для сравнения, в границах "старой" Москвы средневзвешенная цена кв. м на первичном рынке равняется 215 800 рублей. В экономклассе — 114 400 рублей за кв. м. В сегменте комфорт — 155 000 рублей. То есть разница составляет порядка 30%.

В некоторых сегментах разница даже больше. Так, разница в стоимости студий составляет 36%, однокомнатных квартир — 49%, двухкомнатных — 56%. Причем бюджетное предложение в Новой Москве составляет значительно большую долю рынка новостроек. В частности, жилье категории "стандарт" занимает около 44% рынка (против 8% в старых границах), а на комфорткласс приходится 54% (столько же в "старой" Москве).

Аргументы за: развитие транспорта

Высокий спрос объясняется прежде всего бурным развитием транспортной инфраструктуры. Прежде всего, строительством новых веток и станций метро, магистральных автотрасс и улично-дорожной сети, ТПУ. А также пешеходных маршрутов.

За шесть лет в Новой Москве введено 84,5 км дорог. В ближайшие три года планируется сдать в эксплуатацию еще 200 км дорожного полотна. Однако, безусловно, главным вектором развития остается система рельсового транспорта. В планах — строительство девяти линий скоростного трамвая общей протяженностью 200 км.

Помимо этого, на территории Новой Москвы появятся порядка 20 станций метро. Они соединят со "старой" Москвой наиболее отдаленные участки ТиНАО. Например, Троицк. Уже работают несколько участков Калининско-Солнцевской и Сокольнической веток.

Аргументы за: новая инфраструктура

Вместе с транспортным развитием в Новой Москве создается современная инфраструктура. И речь идет именно о комплексном освоении территории формата "город в городе".

Это помогает создавать параллельно с жильем привлекательные для бизнеса объекты коммерческой недвижимости. И почти сразу на стадии заселения новостроек формировать необходимую сопутствующую инфраструктуру.

Жилые комплексы быстро заселяются. А новое городское пространство быстро развивается по мировым стандартам. 

Аргументы за: рабочие места

По официальным данным, уже сейчас около 60% трудоспособных жителей Новой Москвы могут найти работу на территории ТиНАО. За последние 6 лет здесь создано более 100 000 рабочих мест.

Аргументы против: дороже Подмосковья

По ценам квартир в новостройках Новая Москва явно выигрывает у "старой". Но проигрывает Подмосковью. Средняя цена 1 кв.м на первичном рынке Новой Москвы составляет примерно 107 500 рублей, стоимость квартиры — 6 млн рублей. Одновременно с этим в Подмосковье квадратный метр в новостройках стоит в среднем 85 500 рублей, а квартира — 4,6 млн рублей.

Аргументы против: транспортная доступность

Строительство метро затрагивает лишь часть территории Новой Москвы. У жителей ТиНАО более отдаленных районов есть альтернатива — станции пригородного железнодорожного сообщения Киевского направления. Но есть минус. Это довольно большие интервалы между электричками из-за курсирования аэроэкспресса до Внуково.

Фото: mockvanews.ru

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