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Автор Павел Морозов

Выбираем загородный дом зимой, чтобы сэкономить и не разочароваться

Недвижимость

Покупка "загородки" зимой имеет свои выгоды и риски, плюсы и минусы. В традиционно низкий сезон приобрести дом или участок можно с дисконтом до 20%. Тем не менее, чтобы с наступлением весны не впасть в отчаяние, важно знать, какие подводные камни таит покупка загородного жилья в холодное время года.

Выбираем загородное жилье в низкий сезон, чтобы сэкономить и не разочароваться. 396067.jpeg

Загородный сегмент в сфере недвижимости в наибольшей степени подвержен фактору сезонности. Пот мнению экспертов компании "ИНКОМ-Недвижимость", это касается не только спроса (весной продажи обычно вырастают на 15-20%), но и технических моментов. Они связаны с выбором и покупкой "загородки".

Минусы

Если участок находится в низине, то есть вероятность, что почва может оказаться заболоченной. Также существует риск столкнуться с весенними паводками. В этом случае лучше дождаться таяния снега и проверить дренажные свойства грунта.

Кроме того, слой снега дает обманчивые представления о ландшафте местности. Участок может выглядеть ровным. Но на самом он может быть полон колдобин. Или казаться холмистым лишь по вине поземки.

Если говорить о доме, то в холодное время довольно сложно выявить наличие протечек в стенах и крыше. А также сырость в подвальных помещениях. Стоит учесть, что отнюдь не все ремонтные работы можно проводить при минусовой температуре.

Плюсы

Значительные скидки являются самым мощным стимулом при покупке загородного жилья зимой. В это время скидки могут достигать 20% в зависимости от формата недвижимости. Правда, лучше принимать все решения взвешенно. И предварительно выяснив, обусловлен ли дисконт зимним сезоном. Или он говорит лишь о низком качестве лота.

Если речь идет об организованном поселке, то зимой становится понятно, насколько слаженно работают его эксплуатационные службы. Надо обратить внимание на то, расчищены ли

Для совершения покупки уже готового дома качество коммуникаций и инженерных сетей — особенно систем отопления — эффективнее проверять именно зимой. Полагаться желательно не только на собственные ощущения, но и на данные тепловизора. Это специальный прибор, который показывает, как распределяется температура воздуха в помещении и нет ли утечек тепла.

Подводя итог, стоит сказать, что бояться совершать сделку на "загородке" в зимнее время не стоит. При внимательном подходе и соблюдении основных правил она принесет вам только хорошее настроение.

Фото: ultra-term.ru

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