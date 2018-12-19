Льготы на ипотеку, если вы счастливый обладатель малыша

Ипотеку семьям с маленькими детьми банки выдают с неохотой. Это связано с тем, что заёмщик тратит немалое количество денег каждый месяц на содержание детей, что, безусловно, отражается на способности к выплатам. Помимо этого суммы платежей для семей с маленькими детьми меньше. Для банков это невыгодно.

Но если семья раньше не использовала льготы, положенные им от государства, это может изменить ситуацию. Государство может предоставить некоторые льготы, как только в семье появится малыш. Многие банки поддерживают эту инициативу. Существует несколько программ на данный момент для поддержания молодых семей. Благодаря этим программам убивается сразу три зайца: государство - решает жилищные проблемы граждан с низким достатком; семья - приобретает жильё с малыми затратами; банки - гарантировано получают деньги в срок.

Но помощь предоставляется на некоторых условиях.

Первый

С появлением ребёнка бюджет начинает трещать. Но, если это первый ваш малыш, ваш долг по ипотеке не будет снижен. Но есть другие варианты, например: использовать часть средств из материнского капитала, либо подать запрос на рефинансирование. Также можно обратиться в другой банк.

На ребенка недавно увидевшего свет по законодательству полагается 18 м2. Субсидия будет зависеть от многих факторов: региона, от суммы ипотечного долга, достатка семьи и прочего.

Необходимые документы

1. Паспорта родителей;

2. Свидетельство о браке;

3. Свидетельство о рождении ребенка;

4. Договор ипотеки;

5. Справка из банка с информацией о долге;

6. Расчетный счет из банка для перечисления субсидии;

Второй

Программу материнского капитала продлили, с её помощью возможно частичное списание долга по ипотеке. Хоть долг и не будет погашен целиком, все же это большое подспорье для несостоятельных семей. Также родители имеют право выбрать, на что выделить эти деньги. Они могут использовать их, как: первоначальный ипотечный взнос, а также, чтобы погасить начисленные проценты.

Сумму материнского капитала можно объединить с денежными средствами от государства. Получается внушительная сумма. Важно помнить, что деньги перечисляют только на банковские счета.

Есть возможность использовать программу по недвижимости, которую финансирует государство. Вы сможете приобрести квартиру в новом доме в приоритетном порядке. Но важно помнить, что подобные крупные программы по социальной помощи можно использовать единожды, так что прежде чем выбрать тот или иной вариант, следует взвесить все за и против.

Третий

Наличие третьего ребенка в семье выводит её на новый уровень. Теперь это многодетная семья. Государство активно поддерживает многодетных российских граждан, поэтому для семьи с несколькими детьми предусматриваются льготы гораздо весомее. Многодетные семьи, по мнению многих вышестоящих должностных лиц, должны быть обеспечены жилплощадью, поэтому государство помогает оплатить таким семьям ипотеку. Региональные нормативно-правовые акты управляют этими программами.

Разные регионы нашей страны имеют свои собственные программы по социальной помощи. В некоторых можно полностью освободиться от ипотеки, как только у семьи появится третий ребёнок. Итоговое решение принимается на основе размера задолженности.

Для того чтобы погасить ипотеку следует обратиться к местным властям. К вышеперечисленному списку документов нужно будет также добавить свидетельства о рождении всех несовершеннолетних детей.

Альтернатива

Материнский капитал также можно использовать для того, чтобы улучшить жилищные условия. Однако требуется придерживаться определенных правил.

Программа продлена до 2018 года. Размер субсидии составляет на данный момент приблизительно пятьсот тысяч рублей. Это самая крупная субсидия в программе для молодых семей. Сумма, конечно же, может быть значительно меньше. Но, не стоит забывать, что с каждым годом размеры субсидии увеличиваются, так что если у вас есть возможность подождать, то лучше всего сделать это.

Для того чтобы получить материальную поддержку, необходимо обратиться в территориальный центр социального обслуживания. Прибыть нужно с документами, описанными выше в тексте, к котором нужно приложить справку о доходе. В то же время ипотека при рождении ребенка погашается частично, но не только при покупке квартиры, но также при строительстве дома. Как уже говорилось ранее, эти программы находятся под руководством региональных актов. В органах самоуправления можно уточнить условия и ваши права.

Если вы убедились, что ваша семья действительно может рассчитывать на частичное погашение ипотеки или на уменьшение долгов, далее необходимо понять, как, где и в каком порядке оформлять документы.

Оформление помощи

В первую очередь вам необходимо направиться в банк, с которым Вы заключили договор. Если этот банк не участвует в программе и не может предоставить помощь, необходимо отправиться в АИЖК. Если заемщик по какой-то причине не соответствует требованиям для государственной поддержки, расстраиваться и сдаваться не стоит. При обращении в данное агентство россияне могут получить заём на более выгодных условиях.

Изучить информацию о льготах можно также через Многофункциональный центр. В этом же учреждение вы можете оставить необходимые документы, чтобы получить помощь. Условия, при которых можно получить льготы - это возраст родителей, а также метраж квартиры.

Решение

Давайте проанализируем, какая же из программ будет выгоднее для семьи, в которой есть один ребенок.

1. Помощь банка

2. Увеличение размера субсидии

3. Региональные доплаты и субсидии

Если в семье появился второй ребенок:

1. Получение материнского капитала

2. Отсрочка кредита

3. Увеличение субсидии

4. Региональная дотация

Для семей с тремя детьми:

1. Отсрочка по кредиту, а также реструктуризация

2. Увеличение размера субсидии

3. Региональные доплаты и субсидии

4. Получение материнского капитала

5. Губернаторские выплаты

6. Возможность получения участка

Если рассматривать ситуацию последних лет, то можно отметить, что кредиты стали списываться в гораздо больших суммах, чем раньше. Это связано с увеличением социальных выплат более чем на 30%.

Фото: aif.ru

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