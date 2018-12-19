Приватизация коммунальных метров

К сожалению, сотрудники, представляющие муниципальные учреждения, часто владеют лишь устаревшей информацией, что приводит к недостоверным слухам, а также к многочисленным ошибкам.

Увы, это касается не столько совести сотрудников, сколько простых граждан, так как при обращении с соответствующей просьбой они хотят видеть не просто вежливость, сколько грамотность и осведомленность в вопросе, с которым они к нему обратились.

Однако вместо четкого разъяснения сотрудник может начать задавать вопросы, которые введут в тупик кого угодно. Служащий может смутить тем, что потребует обязательного письменного заявления от соседей. Но если пришедший скажет, что никакого согласия он не сможет получить, то, скорее всего, ему скажут отбросить все мысли о приватизации. Таких ситуаций много и они ярко показывают, как чиновник, который мало знает о законодательстве, легко может ввести в заблуждение простого обывателя.

Одним из основных принципов менеджмента является профессионализм. Но соблюдается это правило редко. В результате мы получаем подобные случаи и отказы в приватизации. Наш век хорош тем, что теперь у нас есть интернет и мы можем разобраться во всём самостоятельно.

Законы

Было бы просто чудесно, если бы правоведы следили за изменениями в законах и обладали актуальной информацией по тому или иному вопросу. Увы, чаще всего это не так. По большей части они используют малоактуальную информацию. Желая найти грамотного специалиста, чаще всего, мы попадаем на недобросовестного, который не в состоянии предоставить нам полную информацию по интересующему нас вопросу.

Жилищный кодекс РФ и Закон РФ «О приватизации жилищного фонда» содержат в себе все данные о процедуре оформления права на собственность.

К ошибкам часто приводит то, что юристы держат на своих полках устаревшую литературу, в которой информация не может обновиться.

Следует, при решении любых юридический задач, придерживаться не только самого закона, но также обращать внимание на год, в котором был он принят. Так как ежегодно множество положений утрачивают свою силу, следует чаще обращаться к интернету и проверять все изменения. Законы постоянно изменяются.

Если вернуться к истории в самом начале статьи то можно понять, что сотрудник некой организации придерживался законодательств, которые были актуальны несколько лет назад.

Если быть точными, то норм, которые описываются в примере, не стало еще в 98 году, хоть многие чиновники и продолжают следовать им. Дело в том, что ранее приватизация коммунальных комнат производилась одновременно для всех жильцов. Лишь по этой причине необходимо было получить их согласие.

Сегодня оформление права собственности на жилье может принимать любой человек, проживающий на определенной территории на законных основаниях.

Спорные моменты можно решить в суде. Велик процент того, что суд пойдет на уступки и разрешит провести приватизацию; главное чтобы она не шла вразрез с действующим законодательством.

Главная проблема

Существует некое различие между приватизацией коммунальных и обычных жилых помещений, что приводит к трудностям при оформлении документов. Коммунальная квартира отличается тем, что в ней расположены места, которыми могут пользоваться все жильцы на общих основаниях: туалетом, коридором, кухней, балконов и др.

Есть вероятность, хоть и очень маленькая, что в пользу человека, который занимается приватизацией, другие жильцы выделят долю из помещений общего пользования. Но чаще жильцы не хотят по той или иной причине выделять долю в пользу того, кто хочет приватизировать квартиру или комнату. Но есть решение. Долю от площади общих помещений можно установить на основании количества квадратных метров приватизируемой жил. площади.

Для этого необходимо сложить площади комнат общего доступа и разделить на площадь приватизируемого жилья. Число, которое в итоге получится, будет являться долей мест общего пользования.

Итоговую цифру следует записать и под ней должны находиться подписи всех жильцов коммунальной квартиры. В случае отказа кого-либо из соседей, нужно будет обратиться в суд.

После приватизации, владелец имеет право распоряжаться своей собственностью, как ему заблагорассудится. Естественно это в большей степени касается комнаты. В комнатах общего доступа с этим могут возникнуть проблемы.

Важно учесть, что собственник имеет право сдавать комнату без предупреждения и одобрения соседей, но, если владелец собирается продать комнату, то в первую очередь ему следует предложить её соседям. Ведь они обладают первоочередным правом на покупку. Если соседи в течение месяца не решились приобрести комнату, то её можно будет выставить на продажу.

Какие документы необходимы?

Заявление на имя председателя Комитета. Помимо заявителя документ должны подписать все жильцы;

1. Паспорт;

2. Свидетельство о рождении, если в комнате проживают несовершеннолетние;

3. Технический паспорт из БТИ;

4. Кадастровый паспорт из ПИБ;

5. Заполненная форма №9

Важно помнить о том, что многие из этих документов имеют ограниченный срок действия. Будьте внимательны.

Вас также могут попросить предоставить справку об отсутствии задолженностей.

Если Вы решили закрыть комнату на определенный срок и уехать в длительное путешествие или командировку, то вы должны предоставить охранное свидетельство. Его можно получить в муниципалитете.

Порядок

Процессом оформления собственности может заниматься любой гражданин достигший совершеннолетия. Ему необходимо иметь прописку, а также договор с муниципалитетом. Если в комнате прописаны другие люди, то необходимо получить от них согласие, оформленное в письменном виде. При отказе от прав на долю в пользу другого жильца, необходимо нотариально этот отказ заверить.

Следующий шаг - получение технического плана и паспорта приватизируемой площади, а также получение справки в МосОблЕИРЦ.

В Департаменте жилищной политики вам необходимо привести всех законно-проживающих в комнате людей. Там с вами будет составлен договор о приватизации.

После получения договора (спустя несколько недель после подачи документов), вам необходимо направиться в Управление регистрационной службы. Здесь вы получите документ о собственности.

Окончательной точкой в этом нелегком пути будет постановка на технический учёт. Сделать это можно в БТИ.

Если не получилось провести приватизацию и вам отказывают на самых первых порах, потребуйте у сотрудника оформить отказ в письменной форме, где вам укажут, на каком основании не была удовлетворена ваша просьба. С помощью этого документа вы сможете оспорить это решение в суде.

Фото: globalsib.com

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