Покупка жилья за биткоины: стоит ли рисковать

Как бы ни были популярны в настоящее время биткоины, далеко не многие смельчаки решаются осуществлять расчёты на отечественном рынке недвижимости в криптовалюте.

Но желающие всё-таки находятся: они готовы хоть сейчас обменять на биткоины свои квадратные метры. Естественно, это сопряжено с определёнными рисками.

Итак, будущее наступило, и теперь все продается и покупается не только за реальные средства, но и за виртуальные. Более 100 тысяч участников финансовых рынков сегодня используют биткойн в качестве основной валюты. В пределах Вселенной не так много. Но это только начало. Однако надежность криптовалюты по-прежнему ставится под сомнение.

В последние годы криптовалюта уверенно вошла в жизнь покупателей элитного жилья. Первыми «поймали волну» американские рынки недвижимости. Они решили подстраиваться под свою целевую аудиторию. То есть молодое поколение инвесторов, мечтавших заставить свою цифровую валюту работать. И тому был пример. В 2014 году покупатель, пожелавший остаться неизвестным, при помощи одного из калифорнийских риэлторских агентств купил участок земли площадью чуть менее 1,5 акров (0,6 гектаров) за 2739 биткойнов, что в долларовом эквиваленте достигло более $1,5 млн.

Инновации vs инвестиции

Возрастающая популярность криптосделок с недвижимостью связана, в частности, с возможностью облегчить некоторые международные транзакции. В частности, богатые граждане Поднебесной используют криптовалюту для диверсификации инвестиций.

Тем не менее уверенности в стабильности криптовалюты это не прибавляет. В конце прошлого года цена крипты упала почти на 30% буквально за неделю, достигнув 13-месячного минимума около 4500 долларов США. Логично что это ставит майнеров в очень уязвимое положение, делая майнинг попросту невыгодным и заставляя отказываться от собственных ферм.

Популярности техноинвестиций способствовали смарт-контракты, которые призваны помочь избежать любых посреднических услуг. Зачем идти к нотариусу или юристу, оплачивать их услуги и ждать, когда можно просто перечислить криптовалюту, подкрепив это удостоверением личности.

Так или иначе, инвесторы не торопятся погружаться в цифровой мир. Их страхи связаны с отсутствием регулирования и понимания того, как именно доходы от криптовалюты облагаются налогом.

Самое большое опасение вызывает тот факт, что за цифровыми деньгами в настоящее время не стоит ни один финансовый институт. Это напрямую отпугивает инвесторов.

Деньги из воздуха

Многие миллениалы являются поклонниками криптовалюты. Тем не менее даже среди криптоэнтузиастов владельцев цифровых денег не так много - не более 7%.

Криптовалюта - не лекарство от рака, в приобретении которого существует острая необходимость, создающая стабильный спрос. Ажиотаж вокруг цифровой валюты вызывается искусственно. Так это происходило на рынках недвижимости Болгарии или Дубая во время пика. Принцип был такой: цены растут благодаря тому, что покупают, а покупают потому, что цены растут. В итоге во всех этих случаях заработать удается лишь единицам.

У недвижимости как актива также есть проблема «виртуальности». Особенно, когда дело касается права собственности. Потрогать руками это право невозможно. И это несмотря на то, что собственнику выдается официальный документ.

Фото: economicf.com.ua

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