Организация офиса: лучшие способы сэкономить

Российские компании учатся жить в новых посткризисных реалиях. А именно — экономить. Бизнесмены оптимизируют затраты. Например, многим теперь нужны помещения с качественной, но недорогой отделкой.

Удаленные сотрудники

Были времена, когда компании могли позволить себе не обращать внимания на имеющиеся излишки площади в офисе. Теперь все иначе, и многие озабочены поиском офиса в более бюджетном районе, меньшей площади, сдают часть помещений в субаренду или сокращают сотрудников. Есть еще один путь освободить часть помещений: перевести часть сотрудников на удаленную работу.

Сейчас уже почти 60% российских бизнесов предлагают удаленную работу или максимально гибкий график. По прогнозам, к 2020 году внеофисная модель станет основным и наиболее эффективным способом мотивации работников.

Грамотная геометрия офиса

Здание со сложной геометрией имеет высокий коэффициент потерь полезной площади.Когда компания переезжает в круглое здание из офиса прямоугольной формы, она должна быть готова к тому, что ей потребуется больше площади, чтобы комфортно расположить то же самое количество работников.

Офис как дом

Последние годы компании голосуют рублем за гибкие проекты офисов. Они позволяют адаптировать любое пространство под корпоративные нужды. Плюс такого подхода — существенная экономия площадей. Все меньше сотрудников, особенно молодых, хотят в принципе идти работать в режиме фулл-тайм. Продвинутые компании активно переходят на концепцию "офис как дом". Они делают такое пространство, из которого вообще не захочется уходить домой и в котором есть кофе-зоны, слип-боксы, креативное пространство и даже массажные кабинеты.

Экономия прямая. При гибком проектировании project-room может на время трансформироваться в массажную комнату, а кофе-пойнт в зону для гостей. Больше функций на меньшей площади.

Профессиональная УК

Основные временные и финансовые потери на стройплощадке связаны с ошибками в проектировании. На строительную часть приходится 80% всего бюджета. Поэтому большие возможности для оптимизации мы видим именно в грамотном управлении проектом.

Правильное время для ремонта

Можно добиться приличных скидок у поставщиков, если выбрать правильное время для ремонта. Ближе к зиме и холодам все материалы и работы стоят дешевле. В остальное время дорожает все — от кирпича до услуг подрядчиков. Летом рост стоимости может достигать 10-15%.

Импортозамещение

В настоящее время можно сделать высококлассный ремонт и выполнить отделку, используя на 80% отечественные продукты. Сейчас еще сложно заменить высокотехнологичные материалы. Зато некоторые российские производители керамики, дверей, светильников или фальшпола уже сейчас дадут фору иностранным фирмам. Российские материалы дешевле зарубежных аналогов. Помимо этого, нет рисков, связанных со сроками их доставки.

Ничего лишнего

Многие архитекторы и дизайнеры проектируют офисы, как 15 лет назад. Кабели с гарантией 50 лет, высший класс защиты с бронированными стеклами, "запас" энергоемкости, акустические материалы, как в детективном агентстве. Все это — решения явно избыточные. Если, конечно, вам нужен относительно стандартный офис. Мрамор, кожаная мебель, гранит — все это уходит в прошлое. Наши заказчики учатся оптимально подходить к использованию дорогого офисного метража. Стоит ли хранить документы в офисе в центре Москвы с неподъемной арендой, когда для этого есть специализированные недорогие площадки за МКАД?

Бюджет

Не тратьте время впустую. Разрабатывать проект под конкретную стоимость значительно проще и эффективнее, чем сначала выполнить проект, а потом понять, что на него не хватает денег.

Фото: apartmentsinteriors. ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

На офисы для федеральных ведомств в "Москва-Сити" в 2019 году потратят 5 млрд рублей﻿

Аренда офисной и торговой недвижимости начала дорожать﻿

Москва вошла в Топ-3 городов с самыми дорогими офисами в Европе