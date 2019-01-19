Беспокойные соседи: что нужно знать о законе о тишине

Отдых после тяжелого рабочего дня и крепкий сон является основой здоровья человека. Проживание с шумными соседями в многоквартирных домах может значительно снижать качество отдыха. Для избежание подобных ситуаций, законодатели приняли Закон о тишине. Он был дублирован многими регионами. Как бороться с нарушителями покоя граждан?

В январе 2019 года в закон о тишине в многоквартирных домах были внесены очередные изменения. Данный закон с самого начала строился на основных правах жителей многоквартирных домов. Каждый должен иметь возможность отдохнуть после работы, спокойно уложить спать ребенка и просто посидеть в тишине за ужином. Известно, что громкость звука измеряется в децибелах (дБ).

По закону дневной уровень шума не должен превышать 40 дБ. Ночной — 30 дБ. За неимением специальных приборов можно ориентироваться на следующие примеры. Тиканье часов — это 20-30 дБ, речь средней громкости — 30-50 дБ. КА вот ссора на повышенных тонах производит порядка 80-90 дБ. Это параметры для помещения, в котором вы проживаете. И соответственно, через стены, пол и потолок значения будут снижены.

Когда нельзя шуметь

начале наступившего года в закон внесли долгожданные для многих изменения. Законодатели разрешили шуметь без ограничений в Новый год. В связи с этим, если в следующем году планируете спать в ночь с 31 декабря на 1 января, лучше заранее забронировать номер в тихом загородном отеле или уехать на дачу. В другие праздники, а также в выходные дни шуметь запрещено с 22 до 10 часов утра.

В столичном мегаполисе строго нельзя превышать уровни шума в период с 21 часа и до 8 утра в будние дни. Здесь важно учесть, что значения допустимого уровня шума различаются в регионах. Поэтому, прежде чем жаловаться, следует уточнить нюансы закона в городе проживания. В частности, в Воронеже ограничения распространяются лишь до 7 утра. В Санкт- Петербурге в праздничные и выходные дни нельзя шуметь до 12 дня. Эти правила касаются бытового шума. А вот особо громкие ремонтные работы можно проводить только с 9 до 19 часов. Также закон предусматривает тихий час для детского сна с 13 до 15 часов, во время которого тоже нельзя шуметь.

Куда жаловаться

Сначала попробуйте обсудить проблему с соседями, ссылаясь на закон. В случае, если не удалось договориться, обратитесь с жалобой в управляющую компанию. В дальнейшем вызывайте наряд полиции и подавайте заявление участковому, в Роспотребнадзор или в суд.

Имеет смысл убедиться, что шум мешает и другим соседям. Подача совместных жалоб и заявлений дает гораздо больше шансов добиться наказания для нарушителя спокойствия. Идти на прием к участковому или регистрировать заявление в суде можно самостоятельно без присутствия остальных пострадавших. Главное, чтобы они оставили подписи. Для решения вопроса через суд соберите доказательства. Это акт экспертизы, выявляющей уровень шума, аудио- и видеозаписи с фиксацией времени, показания соседей.

Сколько заплатит нарушитель

Наиболее высокие штрафы в будние дни предусмотрены для юридических лиц. В случае, если компания проводит в незаконное время строительные работы в магазине на первом этаже, то ее владелец получит штраф до 500 тыс. рублей. За громкую музыку круглосуточный магазин оштрафуют на сумму от 25 тыс. до 50 тыс. рублей. Причем при повторных нарушениях сумма увеличивается.

В случае, если источник шума физическое лицо, то штрафы будут значительно меньше. За сверление стен сосед заплатит 5 тыс. рублей. Для соседки с караоке сумма штрафа составит от 500 до 4 тыс. руб. При этом должностные лица могут быть оштрафованы на 5-25 тыс. руб. на усмотрение правоохранительных органов.

По выходным штрафы увеличиваются в среднем на 0,5-3 тыс. руб. для физических, на 3-10 тыс. руб. для должностных и на 10-15 тыс. руб. для юридических лиц.

Исключения из правил

Под действие Закона о тишине не попадают ситуации, на которые нельзя повлиять. Это, в частности, аварийные работы, тушение пожара, оперативная работа медиков и полицейских. Этот закон не распространяется на маленьких детей. Если не дает спать громкий плач младенца за стеной, остается только терпеть и делать звукоизоляцию.

Помимо этого, закон не распространяется на новостройки в течение первых полутора лет после официальной сдачи дома. В них можно проводить любые шумные работы в течение всего дня.

Фото: alt.kp.ru

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