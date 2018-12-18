Перепланировать квартиру - легко!

К любому серьезному вопросу следует подходить со всей ответственностью, с соблюдением правил и норм, особенно, если это касается перепланировки жилого помещения.

Крайне безответственно начинать производить какие-либо изменения и перепланировку квартиры, если соответствующими органами до сих пор не выданы специальные разрешения. Следует согласовывать подобные вещи, иначе это может привести, как минимум, к крупному штрафу.

Сегодня у нас есть множество специалистов, которые могут нам помочь решить любой вопрос, но самостоятельно согласовать перепланировку совсем не сложно.

Одним из главных факторов является безопасность для жителей дома, так как есть вероятность, что при перепланировке будут затронуты несущие стены. Следует также учитывать правила пожарной безопасности. Своевольный демонтаж чего-либо может привести к печальным последствиям.

Согласовать?

Косметический ремонт и замена некоторых видов коммуникаций в квартире каких-то специальных действий не требуют. Иные изменения в обязательном порядке должны быть обговорены с жилищной инспекцией. Также, монтаж или демонтаж, которые не затрагивает несущие стены, не представляют какой-либо угрозы, поэтому не требуют специального разрешения.

Нужно согласовывать!

- если вы решили перенести или установить новую сантехнику, что повлечет за собой повышение затрат на электроэнергию и воду

- при установке и переустановке газового прибора

- при замене газовой плиты на современный аналог

- при вырезании двери или окна в несущих конструкциях

- при переносе санитарных узлов

- при других работах, которые влияют на конструкцию жилого дома.

Запрещено!

При составлении проекта по перепланировке квартиры, необходимо учитывать, какие виды работ запрещены жилищной инспекцией:

- изменения, которые приведут ухудшению жилищных условий

- создание аварийной ситуации из-за нарушения целостности какой-либо конструкции

- демонтаж системы вентиляции

- увеличение нагрузки на конструкции дома

- снос перегородки между кухней и спальней

- изменения, которые приведут к ухудшению внешнего вида дома

- демонтаж перегородки между жилой комнатой и балконом

- подключение горячих полов, которое требует присоединения к общей системе водоснабжения.

Даже если перепланировка совпадает только с одним из вышеперечисленных пунктов - согласование невозможно.

Действия

Если же в предыдущем списке нет ничего, что вас бы остановило, следует действовать следующим образом. Необходимо будет обратиться в жилищную инспекцию по месту проживания. ­Это нужно для того, чтобы: 1) получить предварительную консультацию 2) получить распоряжение для проведения необходимых работ; 3) получить акт после завершения работ.

При себе необходимо иметь технический паспорт квартиры; он изготавливается в течение 10 дней. Также необходимо взять техническое заключение о состоянии жилого дома, сам проект и паспорт РФ. Заявление рассматривается приблизительно 30 дней. В многофункциональном центре можно получить акт приемки. После этого необходимо получить подписи строителей, проектировщиков, а также инспекции.

После оформления всех документов и завершения всех работ, все изменения, которые согласовывались с жилищной инспекцией, должны быть переданы в бюро технической инвентаризации. Также владелец квартиры получит новые документы. Нужно быть готовым заплатить пошлину; сумма зависит от площади квартиры.

После того, как вы получите новую техническую документацию, следует также приступить к оформлению новых кадастровых документов. Это можно сделать в Реестре или же в Многофункциональном центре.

Ваш долгий путь окончен, теперь можно со спокойной совестью наслаждаться результатом.

Фото: kazved.ru

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