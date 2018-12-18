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Автор Ксения Семенова

Варианты возмещения подоходного налога от покупки квартиры

Недвижимость

 

Варианты возмещения подоходного налога от покупки квартиры. 396024.jpeg

Купить квартиру самостоятельно без ипотеки и иных займов - очень сложно. Но не каждый человек осведомлен о том, что после приобретения жилплощади он имеет право возместить подоходный налог. Проще говоря, вернуть обратно определенную сумму денежных средств, потраченную на приобретение жилья.

До 2012 года такую возможность имели только официально трудоустроенные люди, но, ввиду последних нововведений, такое право появилось даже у пенсионеров. Чтобы правильно подойти к этому процессу необходимо четко знать все законодательные моменты, о которых мы поговорим в текущей статье. 

В какой момент и кто платит налог?

Как сообщалось выше, получить налоговый вычет еще 6 лет назад могли лишь трудоустроенные люди, которые платили каждый месяц налоги. То есть у человека должен иметься доход, с которого вычитается налог в 13%. Именно эту процентную ставку и можно возместить. Важно помнить, что на возврат можно претендовать только до 2 миллионов рублей, потраченных на приобретение жилья. Если на покупку ушло больше 2 млн, то все равно сможете вернуть только 260 тысяч. Граждане, применившие ипотечное кредитование, имеют право на налоговый вычет до 3 миллионов рублей.

Пенсионеры должны также обладать доходом, с которого платится налог. Пенсия к этому не имеет отношения. Это может быть дополнительный заработок, личное дело и прочее.

 Каким образом проходит процедура налогового вычета?

Человек, желающий воспользоваться услугой по возврату налога при приобретении жилплощади, обязан предъявить декларацию, где дословно описаны все траты, которые он совершал в результате оформления сделки. Чаще всего цена квартиры превышает сумму в 2 млн рублей. Если вы уложились в эту сумму, то можете указать в декларации траты на ремонт. Запомните, что на каждые траты должны быть предоставлены чеки.

Кроме декларации и заявления необходимо предъявить следующие документы:

  • справку по форму 2-НДФЛ, в которой прописаны все налоги и доходы;
  • скан паспорта и ИНН;
  • если человек женат/замужем, то следует предоставить свидетельство о браке и сканы документов супруги/супруга;
  • документы на право собственности;
  • если жилье приобреталось в ипотеку, то следует подготовить копию договора с кредитной организацией и документ о выплате процентов.

Срок рассмотрения заявки - 90 дней. По истечении указанного срока, налоговая в обязательном порядке должна выдать положительный ответ и уточнить у заявителя реквизиты счета в банке.

Нюансы по налоговому вычету за жилье

В 2014 году ограничительной суммы в 2 млн рублей еще не было. Гражданин обладал возможностью оформлять возврат с абсолютно любой суммы. Но, провести подобную процедуру можно было только единожды, не беря во внимание факт того, сколько еще квартир приобрел заявитель за год. Если вы оформили сделку по покупке недвижимости за тот год, но ввиду некоторых причин так и не запросили возврат, то расчет суммы возмещения будет осуществляться по правилам 2016 года.

Срока давности у возврата подоходного налога не существует. Но следует помнить, что возместить его можно только за крайние 3 года. 

Фото: kvadmetry.ru

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