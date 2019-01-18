Квартирный вопрос: как использовать материнский капитал

Если покупатель использует материнский капитал при квартирной сделке, то для него это может превратиться в мину замедленного действия. Следует помнить, что там, где выделяют деньги из бюджета, всегда усиливается контроль. Чиновники будут тщательно следить за тем, чтобы деньги применились по целевому назначению. В данном случае управление было возложено на Прокуратуру.
В законодательство то и дело добавляют новые законопроекты. Это позволит многодетным семьям направлять средства туда, где они на данный момент им более всего необходимы.
Федеральный закон №256 регламентирует эти вопросы. Есть несколько способов применения материнского капитала. Закон разрешает использовать материнский капитал:
1) для улучшения жилплощади;
2) для увеличения материнской пенсии;
3) для образования детей;
4) для создания комфортных условий для детей, требующих особого ухода;
5) для выплат на второго ребёнка.
При покупке жилья, если человек использует материнский капитал, он обязан включить всех членов семьи в список владельцев квартиры.
Кредитные средства также часто используются в сделке, связанной с покупкой жилья.
Многие банки пытаются защитить себя и поэтому часто дети не включаются в число собственников; если заемщик нарушает свои обязательства, выселить несовершеннолетних из квартиры будет очень непросто.
В подобных ситуациях родители заверяют у нотариуса специальное обязательство, в котором они обещают выделить долю детям. После того, как кредит будет оплачен, этот документ передается в пенсионный фонд.
Но так как наличие детей в собственниках квартиры осложняют продажу, недвижимость просто выставляют на рынок без предоставления доли.
О том, используется ли материнский капитал для того, чтобы погасить кредит, можно узнать только у собственников. Но велика вероятность, что вам об этом не расскажут. Если в договоре купли-продажи об этом не упоминается, то его можно оспорить.
Согласно нормам, материнский капитал может быть использован для приобретения жилья, а также других менее значительных товаров, которые позволят детям с ограниченными возможностями проживать в более комфортных условиях.
Важно помнить, что материнский капитал ни в коем случае нельзя тратить на ежедневные расходы. Государство тщательно следит за тем, куда направляются бюджетные средства. Это помогает избежать мошенничества.
Распоряжаться материнским капиталом имеет право мать семейства, а также её законный супруг. Для того, чтобы с кредитом было покончено, в договоре необходимо указать:
1. что кредит взят для покупки жиплощади;
2. Заемщиком является владелица материнского капитала, либо её законный супруг.
По федеральному закону №131 от 15 года можно использовать материнский капитал для того, чтобы погасить кредит на жилье, не дожидаясь, когда ребенку исполнится три года.
После того, как деньги будут переведены в банк, сотрудники предложат вам несколько вариантов кредита: 1. Досрочно погасить часть долга; 2. Сократить кредит по времени; 3. Погасить проценты, что приведет к снижению ежемесячного взноса.
Самым лучшим вариантом будет досрочное и частичное погашение кредита. Вы сможете сэкономить на процентах, а также большая их часть будет покрыта.
Фото: mfc-chita.ru
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