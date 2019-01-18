Квартирный вопрос: как использовать материнский капитал

Если покупатель использует материнский капитал при квартирной сделке, то для него это может превратиться в мину замедленного действия. Следует помнить, что там, где выделяют деньги из бюджета, всегда усиливается контроль. Чиновники будут тщательно следить за тем, чтобы деньги применились по целевому назначению. В данном случае управление было возложено на Прокуратуру.

В законодательство то и дело добавляют новые законопроекты. Это позволит многодетным семьям направлять средства туда, где они на данный момент им более всего необходимы.

Федеральный закон №256 регламентирует эти вопросы. Есть несколько способов применения материнского капитала. Закон разрешает использовать материнский капитал:

1) для улучшения жилплощади;

2) для увеличения материнской пенсии;

3) для образования детей;

4) для создания комфортных условий для детей, требующих особого ухода;

5) для выплат на второго ребёнка.

При покупке жилья, если человек использует материнский капитал, он обязан включить всех членов семьи в список владельцев квартиры.

Кредитные средства также часто используются в сделке, связанной с покупкой жилья.

Многие банки пытаются защитить себя и поэтому часто дети не включаются в число собственников; если заемщик нарушает свои обязательства, выселить несовершеннолетних из квартиры будет очень непросто.

В подобных ситуациях родители заверяют у нотариуса специальное обязательство, в котором они обещают выделить долю детям. После того, как кредит будет оплачен, этот документ передается в пенсионный фонд.

Но так как наличие детей в собственниках квартиры осложняют продажу, недвижимость просто выставляют на рынок без предоставления доли.

О том, используется ли материнский капитал для того, чтобы погасить кредит, можно узнать только у собственников. Но велика вероятность, что вам об этом не расскажут. Если в договоре купли-продажи об этом не упоминается, то его можно оспорить.

Согласно нормам, материнский капитал может быть использован для приобретения жилья, а также других менее значительных товаров, которые позволят детям с ограниченными возможностями проживать в более комфортных условиях.

Важно помнить, что материнский капитал ни в коем случае нельзя тратить на ежедневные расходы. Государство тщательно следит за тем, куда направляются бюджетные средства. Это помогает избежать мошенничества.

Распоряжаться материнским капиталом имеет право мать семейства, а также её законный супруг. Для того, чтобы с кредитом было покончено, в договоре необходимо указать:

1. что кредит взят для покупки жиплощади;

2. Заемщиком является владелица материнского капитала, либо её законный супруг.

По федеральному закону №131 от 15 года можно использовать материнский капитал для того, чтобы погасить кредит на жилье, не дожидаясь, когда ребенку исполнится три года.

После того, как деньги будут переведены в банк, сотрудники предложат вам несколько вариантов кредита: 1. Досрочно погасить часть долга; 2. Сократить кредит по времени; 3. Погасить проценты, что приведет к снижению ежемесячного взноса.

Самым лучшим вариантом будет досрочное и частичное погашение кредита. Вы сможете сэкономить на процентах, а также большая их часть будет покрыта.

Фото: mfc-chita.ru

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