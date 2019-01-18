Оформляем дачу в собственность: как избежать ошибок

Разнообразные знания по недвижимости помогут вам не только избежать многих ошибок, но также и сократить значительную часть времени при оформлении документов или сделок.

При наличии всех необходимых документов, и, при правильном их оформлении, вы можете делать все что угодно. Вы можете купить, продать подарить или оформить в наследство вашу недвижимость.

Если вы хотите приобрести квартиру

Самые первые важные моменты, которые следует учесть:

- удачное расположение дома;

- характеристика земли;

- цена;

- развитая инфраструктура;

У продавца необходимо ознакомиться с документами. В документах стоит обратить внимание на то, производилась ли на данном участке процедура по арпантажу. Документы должны быть юридически оформлены, а также желательно наличие подписей соседей по участку. Провести межевание можно повторно, чтобы убедиться в точности предоставленных данных.

Хорошим вариантом является обращение в отдел «Главного управления архитектуры и градостроительства», расположенного в районе, где вы планируете приобретать участок или дом. В этом же отделе можно уточнить информацию о предстоящем строительстве крупных объектов неподалеку. Это убережёт вас от будущего проживания рядом с заводом или автомагистралью.

Если права на участок уже зарегистрированы, а на объект на территории этого участка нет, то регистрацию можно провести по упрощенной программе приватизации.

В органах при регистрации может потребоваться справка от администрации. В справке должно быть указано, что на участке, выставленном на продажу, не располагается никаких объектов.

Проверять документы нужно тщательно. Вы можете изучить их самостоятельно либо прибегнуть к услугам риелтора. Юристы смогут досконально изучить бумаги и даже приблизить дату заключения сделки.

Если при покупке обратившийся состоит в браке, то от супруга(и) необходимо предоставить согласие, заверенное у нотариуса.

Собственность

Вы можете проживать на даче, даже если она не оформлена как ваша собственность. Вы будете только ограничены в сделках: дарении, продаже, сдачи и другом. Дача становится собственностью после получения специального документа-свидетельства, о том, что вы теперь собственник. В этом свидетельстве должны быть указаны: адрес, метраж дома, кадастровый номер, а также данные о владельце.

Оформить документы на собственность можно в Росреестре. Также документы могут подготовить для Вас в МФЦ. Регистрации проводится в течение десяти дней.

Дача уже построена

Если вы хотите оформить дачу, которую уже построили, то вам следует обратиться к федеральному закону №93. С 2006 года, благодаря этому закону, упрощена форма для регистрации возведенного строения. Оформить собственность также не составит труда.

Необходимые документы

- Договор купли-продажи;

- паспорт РФ или другой документ, который сможет удостоверить вашу личность;

- кадастровый паспорт;

- справка (оплата госпошлины);

- заявление.

Некоторые документы придется обновить, особенно, если оформлялись они несколько лет назад. Чаще всего это касается сооружений на территории участка.

Если документы подаёт не собственник, то потребуется доверенность, заверенная у нотариуса, а также паспорт РФ доверенного лица.

При условии, что участок расположен в садоводческом некоммерческом товариществе, сперва вам следует приватизировать землю. Вам понадобятся документы:

- Заявление в местную администрацию;

- Подробное описание участка, а также разрешение председателя СНТ на приватизацию;

После обращения в местную администрацию нужно отправиться в Росреестр, где вы получите свидетельство.

Купля-продажа

Перед покупкой участка или дома, необходимо у продавца проверить следующие документы:

- выписку из домовой книги (населенные пункты), либо справку (СНТ) о том, что в доме нет зарегистрированных жильцов;

- все квитанции по оплате налогов за последние несколько лет;

- все квитанции по оплате ЖКХ;

- документы об отсутствии подземных коммуникаций, электрических столбов и подобного на земельном участке;

- собственник, при продаже, находящийся в браке, обязан предоставить заверенное согласие от супруга (и).

Оформление дачи для продажи самостоятельно - реально. Но есть возможность обратиться также в компанию недвижимости, которая сможет предоставить ряд необходимых услуг.

После того, как денежные средства переданы документы направляют на регистрацию.

Дарственная

Согласно договору по дарственной, недвижимость переходит определенному лицу бесплатно. Если вы хотите сделать дарственную на долю, то в договоре следует тщательно прописывать характеристики.

Сам договор обязательно нужно заверить у нотариуса и сдать на регистрацию вместе с определенными документами:

- Паспорта тех, кто упоминается в договоре;

- Квитанция, подтверждающая оплату пошлины;

- Заявление;

- Свидетельство о праве собственности;

- Кадастровый паспорт;

- Справка из Бюро технической инвентаризации.

Дача по наследству

Оформление производится после смерти собственника. При отсутствии завещания, через полгода наследники имеют право получить наследство в равных долях.

Алгоритм вступления в наследство:

1. Обращение к нотариусу;

2. Предъявление паспорта РФ, а также документов на дачу, свидетельство о смерти предыдущего собственника;

3. Предоставление свидетельства;

4. При смене фамилии необходимо предоставить свидетельство о регистрации брака;

После того, как процедура оформления завершена, и вы стали собственником, теперь вы имеете полное право проводить любые сделки.

Вовремя собранные и поданные на оформление документы сэкономят ваше время. Упрощенной приватизацией могут воспользоваться собственники незарегистрированных участков и домов. Процедура упрощенной приватизации продлили на 3 года.

При обращении к юристам вы сможете избежать рисков.

Фото: steptwo.ru

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