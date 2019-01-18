Право на жилье: господдержка нуждающихся

Критикуя нынешнюю политику в негативном ключе, граждане РФ напоминают о достижениях СССР. Россияне вспоминают, что ещё вчера обеспечивались жильём. В настоящее время на увеличение или приобретение жилплощади может рассчитывать любая семья, которая в этом нуждается.

Жилищный Кодекс наделяет граждан правом попасть в перечень лиц, которые нуждаются в увеличении и улучшении жилищных условий, и порядок реализации права на жилищное обеспечение от государства.

Первый шаг - признание лица нуждающимся. Статус необходимости жилья даёт жилищная комиссия, которая объективно оценит имеющиеся жилищные условия. Если она посчитает, что условия не соответствуют минимальным критериям, местная администрация выдаст документ, в соответствии с которым вы признаётесь нуждающимся. На её основании подаёте заявление в местную администрацию и подаёте все необходимые документы. Администрация рассмотрит заявление в течение тридцати календарных дней после получения.

Право на помощь от государственных органов в жилищном вопросе имеют: лица, не обладающие собственностью на жилую площадь и не являющиеся социальными нанимателями; лица, проживающие в непригодных жилищных условиях; гражданин РФ, делящий жилплощадь с тяжелобольным человеком; семьи, у которых в жилом помещении распределение квадратных метров на ниже минимума; семьи, не связанные родством и проживающие на одной территории.

Жилищные улучшения предоставляются в рамках государственных программ. Программа «Жилище» даёт возможность молодым семьям обзавестись собственным жильём в течение трёх или четырёх лет путём: получения жилищного сертификата и собственной квартиры или дома через ипотечное кредитование; покупки недвижимости в рассрочку у региональных властей; получения жилья по договору социального найма и т.д.

В реализации материнского капитала покупается новая жилплощадь, ремонтируется имеющееся жильё и приобретается часть недвижимости.

В улучшении жилищной площади нуждаются молодые семьи, малоимущие, многодетные семьи, инвалиды и их близкие родственники, ветераны войн.

Чтобы получить помощь от государства следует собрать: паспорт и свидетельства о рождении детей; документы, подтверждающие право проживать на определённой жилплощади; справка о составе семьи и выписка из домовой книги; справка из БТИ и документы, удостоверяющие семейное положение лица; заключение врача, если это касается тяжело больных сожителей.

В рамках помощи нуждающимся государство погашает часть расходов или выплачивает денежный взнос в ипотеку или долевое строительство без наложения обязательств.

Фото: ki-news.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Право на жилье: наследуется ли недвижимость в гражданском браке

Сделки с жильем: права несовершеннолетних

Возможен ли обмен жильем между родственниками через договоры дарения?